騰輝Q1稅後純益1.07億元 與上季持平 EPS 1.51元

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (7) 日公布 2020 年第一季財報，稅後純益 1.07 億元，與上季相當，年增 53.18%，每股純益 1.51 元。

騰輝今年首季營收 13.42 億元，毛利率 29.85%，季增 0.87 個百分點，年增 4.17 個百分點，主要來自特殊材料如散熱鋁基板雙位數成長，加上軍工航天高階聚醯亞胺 (PI) 基板成長，帶動毛利率攀升。

騰輝主管指出，今年第一季因新冠肺炎爆發，導致海内外工廠停工停產，在當前新冠肺炎情況下，各國爲對抗疫情，帶動醫療設備需求提升。騰輝也因應相關材料需求不斷成長，增加更多關鍵材料運送，並進一步建立區域庫存因應。

不過，騰煇 4 月營收為 4.41 億元，月減 11.17%，年減 4.4%，前 4 月營收 17.83 億元，年增 3.99%。騰輝指出，受疫情擴散到海外，多數汽車製造商工廠關閉，PCB 工廠出貨也受影響。

騰輝專注航太、國防醫療及工業與汽車散熱領域，預期今年 5G 高頻天線板將量產，並供應中興韋主，其他高速網通材料認證亦持續進行，下半年疫情舒緩後，將加速推動 5G 項目，成今年營收動能。

同時，騰輝散熱材料近期取得全球最大汽車頭燈製造商認可，是首家被核可的非日系供應商，目前訂單穩定放量。現階段並積極發展半導體測試材料的認證，各項階段測試持續進行，預計下半年營運有機會突破。

騰輝 2019 年每股稅後純益為 6.85 元。董事會決議擬配 5 元現金股利，將提 6 月 11 日股東會決議。