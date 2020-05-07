和勤精機4月營收站上2億元大關 創今年新高

精密金屬沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (7) 日公布 4 月營收 2.02 億元，較上月成長 36.11%，較去年同期成長 3%；累計前 4 月營收 6.21 億元，與去年同期相當。和勤表示，4 月車用及硬碟應用兩大業務同步成長，4 月營收寫今年新高。

和勤精機主管指出，目前美系電動車大廠與中國汽車客戶的增量訂單，均按計畫出貨，硬碟機構件也受惠轉單效益，及雲端伺服器硬碟需求成長，其中，硬碟機構件單月營收更創 18 個月以來新高；4 月營收回到預期 2 億元以上水準，隨著武漢解封、各車廠出貨增加，歐美逐漸恢復經濟活動，估第二季起營收將重回成長軌道。

和勤 4 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.15 億元，佔比 56.65％；硬碟機構件（VCM Plate）0.86 億元，佔比 42.47％。

和勤精機主管指出，中國汽車產銷 3 月有序恢復，汽車消費力逐步復甦、車廠出貨也回到正常水準，政策刺激消費期待下，中國的汽車銷售預期將加快恢復。美系電動車大廠雖然美國廠因防疫措施產能縮減，但上海廠增產，和勤的總出貨量未受影響，4 月又新增供應一組零件開始小量出貨，隨著歐美即將逐漸解封，電動車零件出貨按計畫增量的規劃不變，未來也將持續擴大與電動車大廠的合作。

和勤精機主管指出，歐洲地區疫情逐漸緩和，海外地區客戶也即將復工，預期訂單將逐步回流，在中國汽車客戶與美國電動車大廠計畫增量的基礎下，下半年旺季可期。