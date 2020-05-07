信錦Q1 EPS 1.07元 4月營收首破10億元登新高

信錦 (1582-TW) 今 (7) 日公告第一季稅後純益 1.36 億元，季減 42%、年減 24%，每股純益 1.07 元，不過，在遠距辦公、線上教學帶動下，信錦 4 月營收 10.1 億元，創下歷史新高，月增 14%、年增 43%，法人看好，信錦第二季營收可望季增 5 成，每股純益挑戰上市新高。

信錦第一季營收 17.21 億元，季減 23%、年減 14%；毛利率 24.8%，季減 1.8 個百分點、年增 0.4 個百分點；營益率 12.8%，季減 4.5 個百分點、持平去年同期；稅後純益 1.36 億元，季減 42%、年減 24%，每股純益 1.07 元。

信錦解釋，因受新冠肺炎延後開工影響工作天數，第一季營收規模下滑，進而影響獲利情況。

不過，由於遠距辦公、數位學習及電競遊戲趨勢，帶動顯示器出貨持續成長，加上各產品線客戶回補庫存需求帶動下，信錦 4 月營收突破十億大關，登上歷史新高，累計前四月營收 27.27 億元，年增 0.5%。

法人預估，信錦在需求持續帶動下，加上基期較低的情況下，第二季營收有機會季增 5 成以上，每股純益更可望將挑戰上市以來的高點。