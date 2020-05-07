富邦人壽標下大南港土地 將建商辦出租 收益率上看2.8%

大南港土地案今 (7) 日吸引多組壽險、建商搶標，最終由富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽以新臺幣 282.87 億元，標得「臺北市南港區玉成段二小段 723、725 地號土地」，富邦人壽表示，針對該案初步規劃興建全棟辦公大樓及商場出租，全案開發後預計收益率可達 2.8% 以上。

大南港案下午開標，據了解底價近 260 億元，開標前已有 12 組投資人領取標單，最終由富邦人壽以 282.87 億元得標，溢價率達到 9.64%，每坪土地價逾 375 萬元，創南港土地單價新高。

富邦人壽表示，大南港土地位於臺北市南港區南港路三段及東新街口，該案土地面積約 7513.93 坪，基地形狀方整三面臨路，近捷運松山新店線的捷運松山站及松山火車站，交通相當便利。

除了看準其交通便利性，富邦人壽表示，此基地所處的南港區，為臺北市政府近幾年積極推動的「臺北東區門戶計畫」發展地區，未來發展前景可期，有機會成為第二個信義計畫區，也是目前市場上相當稀有的完整基地，並具開發規模的土地所有權標的，為近期難得之優質不動產投資標的，因此經過深入評估後決定參與投標，初步規劃興建全棟辦公大樓及商場出租，全案開發後預計收益率可達 2.8% 以上。