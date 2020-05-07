因應疫情衝擊+油價下跌 挪威央行調降利息至0%

挪威央行週四 (7 日) 召開利率會議，宣佈調降利息 1 碼至 0%，並預期挪威於今年的經濟，恐將面臨自第二次世界大戰以來最大的衰退。

新冠肺炎 (COVID-19) 導致全球經濟受到嚴重衝擊，挪威央行自疫情爆發以來，已透過兩次緊急利率會議調降利息 1.25%，並在週四 (7 日) 的利率決議中，將利率進一步下調至 0%。除此之外，為了避免經濟進一步惡化，央行亦採取了各項刺激政策，包含提供銀行低成本貸款、以及匯率干預措施等。

挪威央行基準利率 (圖：Bloomberg)

由於挪威央行於先前曾表示，對於零利率及負利率政策感到疑慮，因此，本次的利率決策為市場預料之外，亦表示挪威的經濟面臨了嚴重的威脅。

肺炎疫情造成全球石油需求量萎縮，並導致國際油價重挫，而挪威的經濟又相當仰賴石油產業，因此，挪威央行預估，受到疫情衝擊及油價下跌的雙重打擊，今年 GDP 恐將衰退 5.2%，但預估 2021 年 GDP 增長率將可回升至 3%。

瑞典商業銀行的經濟學家 Kari Due-Andresen 表示，挪威央行將利率調降至 0%，是為了因應史上最嚴重的經濟衰退。《彭博》經濟學家 Johanna Jeansson 則表示，央行的政策是為了維持金融市場的穩定性，但在疫情過後，挪威經濟是否能夠穩健復甦，仍仰賴政府政策的支持。

挪威央行總裁 Oystein Olsen 表示，本次的利率調降，是基於對經濟前景及風險進行評估後的決策，並暗示在短期之內，不會再對於利率進行調整。

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