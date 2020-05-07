沙國宣布上調6月亞洲原油銷售價 刺激WTI盤中漲逾9%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發以來重挫全球經濟，各地原油需求遭受嚴重衝擊，不過，沙烏地阿拉伯週四 (7 日) 宣布上調 6 月銷往亞洲多數地區以及歐美地區的原油價格，暗示需求正逐步改善，刺激國際油價盤中走揚。

消息傳出後，截至台北時間週四 (7 日) 晚間 18:27，美國基準西德州中質原油 (WTI) 盤中上漲 8.55%，暫報每桶 26.04 美元，國際基準布蘭特原油上漲 6.53%，暫報每桶 31.66 美元。

WTI 期貨價格 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

沙烏地阿拉伯國營石油公司阿美 (Saudi Aramco) 週四 (7 日) 宣布，將 6 月外銷亞洲的阿拉伯輕質原油官方銷售價，設定為較中東 DUBAI & OMAN 基準原油溢價 1.4 美元，至每桶 6.50 美元。

市場分析指出，沙國上調亞洲油價的行為已給出明確信號，顯示隨著經濟逐步恢復，原油需求正在改善。

除了疫情衝擊能源需求外，今年 3 月初因 OPEC 減產協議談判宣告破裂，加上沙國施以增產壓力，國際油價遭受到史無前例的重大打擊，不過就在 4 月達成減產協議後，沙國藉由連續兩個月下調外銷亞洲客戶的原油官方售價來支撐油市。

沙烏地阿美公司上月將阿拉伯輕質原油的亞洲售價下調 4.20 美元，較 DUBAI & OMAN 基準油價折價 7.30 美元，同時將銷往美國的原油官方售價設定較美國 ASCI 油價指數折價 0.75 美元。