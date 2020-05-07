交通部研擬鬆綁公共運輸防疫限制 國旅補助方案有譜

台灣疫情逐漸趨緩，連續 25 天未出現本土病例，交通部傳出將啟動公共運輸四階段鬆綁，逐步取消梅花座及戴口罩等相關限制，不過，交通部今 (7) 日聲明強調，開放時程尚待會同疫情指揮中心跨部會確認，至於國旅補助方案，觀光局也在研擬中。

指揮中心日前宣布展開「防疫新生活運動」，從戶外活動及餐飲兩個面向先開放，但仍需維持個人防疫措施，包括勤洗手、社交距離及搭乘大眾運輸戴口罩等。

交通部指出，部長林佳龍已指示轄下高鐵、台鐵、公路總局、高公局、民航局、桃機公司及航港局等單位，為疫情趨緩後的下一階段措施預做準備。

交通部研擬相關防疫措施鬆綁，包括逐步取消梅花座限制、恢復自由座車廂和對號座列車的站票等，讓民眾漸進式恢復正常生活，但仍待各單位報部後，才會進一步向指揮中心提出研商，因此，相關規劃上路時程及階段細節，尚未定案，仍有待調整。

交通部強調，有關遵照社交距離排隊、乘車戴口罩等措施，仍依照現行規定，尚無改變。

此外，外界也相當關注疫情後是否推出國旅補助，交通部表示，推出的形式及時間都還須進一步研商，要考量是否避開暑假旺季等因素，目前觀光局方案尚未報部，也宜先更廣泛諮詢業者及專家學者的建議。