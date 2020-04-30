台灣連5日零確診疫情趨緩 陳時中：啟動防疫新生活運動

國內新冠肺炎 (COVID-19) 疫情趨於平穩，連續 5 天零確診，也是連續 18 天未出現本土病例，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (30) 日宣布，將啟動防疫新生活運動，從戶外活動及餐飲兩個面向，鼓勵民眾落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。

陳時中表示，我國今天仍無新增確診病例，維持在 429 例，其中已有 322 人解除隔離。有關敦睦艦隊群聚事件，目前掌握接觸者共 1996 人，其中 585 人居家隔離，465 人採檢為陰性；1411 人為自主健康管理對象，初步看來是樂觀的。

陳時中在記者會上展示總統蔡英文致贈的「零確診」陶杯杯蓋，象徵國內疫情迎接「五零」，並指出陶杯上刻有 Taiwan can help（台灣能幫忙）字樣，截至昨晚為止，口罩捐贈世界計畫已有 35 萬人響應，累積捐贈將近 300 萬片。

隨著國內疫情趨緩，陳時中指出，為了讓民眾逐步回歸正常生活，將啟動防疫樂活新態度，希望民眾在維持個人防疫措施 (勤洗手、保持社交距離)，可以放心參與各項戶外活動，例如觀賞戶外型態的音樂會、藝文表演及體育賽事，或從事踏青、運動、旅遊等有益身心健康的活動。

此外，民眾外出至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食。

陳時中強調，只要民眾把狀況維持，離正常生活就會更近一步，將與相關團體討論並陸續開放，會先從體育、文化開放，並建立新餐飲文化，現在先觀察幾天，會盡快公布相關的開放作為。