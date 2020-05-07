〈神盾法說〉印度封城干擾+需求趨緩 5、6月訂單能見度低

指紋辨識 IC 廠神盾 (6462-TW) 今 (7) 日舉辦法說會，展望第 2 季，財務長張家麒表示，由於疫情蔓延至印度，導致當地組裝廠拉貨力道趨緩，加上市場需求減弱，5、6 月訂單能見度低，下修第 2 季營收展望估持平首季到小幅衰退，毛利率則估穩定，不過下半年則仍難預測。

張家麒指出，原先預期隨著客戶手機放量，上半年營收可望逐季成長，不過印度組裝廠受疫情干擾，拉貨力道降低，造成公司 4 月營收月減逾 2 成。

展望第 2 季，張家麒認為，疫情對手機終端市場的衝擊在本季開始顯現，除了印度封城導致出貨受阻，客戶也因應市場變化調整訂單，導致 5、6 月訂單能見度偏低。

不過，張家麒也釋好消息，華為營收將在本季開始貢獻，且神盾下半年除了既有的兩家中系客戶，將另外加入第三家中系客戶，預計今年中系品牌營收比重將達雙位數，有助分散單一客戶營收比重過高風險。

至於匯頂打進三星供應鏈，張家麒強調，公司無法避免競爭對手，但會盡全力維持既有市占率，並積極拓展中系客戶，目前來看，新拿到的訂單比流失的還多，目前影響有限，預計中國市場將是未來成長的主要關鍵。