國銀居家辦公爆首宗詐騙案 近30萬美元被騙匯往海外

新冠肺炎疫情肆虐，許多本國銀行為了防疫啟動居家辦公，卻傳出被詐騙者假冒是銀行往來老客戶，以一個英文字母之差的假電子郵件指示轉帳騙走 20、30 萬美元，金管會銀行局今 (7) 日表示，此案為銀行未查核的疏失，因為錢已全數轉帳到海外的帳戶，匯出的金額已經無法追回。

金管會今日表示，此詐騙案件發生在本國銀行的海外分行，詐騙者利用電子郵件指示匯款，承辦人員因為在居家辦公無法在家執行轉匯交易，所以將郵件轉往分行人員，該詐騙信件的電子郵件地址有一個字母不同，但由於分行人員非第一線承辦者，分行未確切查核，就依照信件指示將錢匯出。

詐騙者第一次成功後，又再指示詐騙第二次，該銀行才意識到此與往來的老客戶的交易習慣不同，所以再進行確認，才發現遭到詐騙。

金管會表示，依照國內情況，銀行應該要報警，然後凍結該帳戶，但是因為該事件是發生在海外分行，所以要看當地是否有相關的防禦機制。

由於中油及台塑日前接連被駭客入侵，媒體關切是否與此案有關？金管會表示，經了解，此案與中油及台塑被駭客入侵類型不同，而是屬於是銀行自行未查核造成的疏失，客戶的損失，銀行必須全權負責。