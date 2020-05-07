〈宏正法說〉泰國廠明年首季投產 力拚2025年產能占比5成

宏正 (6277-TW) 今 (7) 日舉辦線上法說會，財務長暨發言人陳健南表示，東南亞布局進度上，泰國廠已完成整地，目前正申請建造，預計含建廠設備總資本支出落在 4 億泰銖(約新台幣 4 億元)，明年首季可望正式投產，力拚 2025 年產能達 5 成以上。

陳健南表示，泰國廠土地是宏正早年持有，因此無額外支出，初期規劃新建一棟建物，並陸續將中國深圳廠低階產品移至泰國生產，包含 KVM、CABLE 等，因去年美中貿易戰 25% 關稅，導致成本提升，預期建廠完成後，明年首季投產，產能將達 8%，並逐年提升到 2025 年達 50%。

陳健南進一步指出，目前宏正僅有中國深圳、台灣兩地生產據點，原本生產比重約 6:4，但第 1 季受疫情影響，生產營收比重約為 5:5，但產值仍是台灣高逾深圳，原物料方面，因 3 月產能恢復到 100%，零組件並無缺貨問題。

另一方面，宏正今也公告已陸續處分完 IC 設計股信驊 (5274-TW) 股票約 1043 張，未扣除所得稅與提列相關費用的處分利益達 10.61 億，持股剩餘 0 張，陳健南表示，業外處分利益資金將規劃用在泰國第三地建廠、台灣廠區自動化設備、轉投資。

陳建南進一步表示，除了泰國廠外，宏正也正規畫除汐止、武漢、加拿大外，再擴大台南研發中心，另外，日前也投資 3000 萬併購機櫃廠儀信，加人投產行列。