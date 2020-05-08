〈能源盤後〉Fed官員評論悲觀 引發市場擔憂需求 原油逆轉收低

週四 (7 日) 交易，原油期貨價格失守早盤漲幅，係因 Fed 官員對經濟活動的悲觀評論，以及對 OPEC + 減產協議遵循度的質疑促使油價走低。

由於沙烏地阿拉伯決定推升油價以穩定價值，且數據顯示中國 4 月份對原油的胃口較先前幾個月份增加，促使原油在大部分交易時間走高。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「原油對不斷變化的需求狀況依舊緊張。」

Fed 3 位地區總裁週四表示，即使各州放寬 COVID-19 封鎖防疫措施，他們預計經濟活動也不會快速反彈。明尼亞波斯 Fed 總裁 Neel Kashkari 表，「我認為，全美短期內前景令人非常沮喪。」

週四公布的數據顯示，美國上週 (5 月 2 日止) 約有 320 萬人申請失業救濟金。

此外，一些報導顯示，OPEC 中規模較小的成員國 (如 Kazakhstan) 恐難減產， Flynn 認為這引起投資者對 OPEC + 減產協議遵循度的擔憂。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 44 美分或 1.8%，收每桶 23.55 美元，盤中高點達 26.74 美元。週三收低 2.3%，終止其 5 連漲走勢。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 26 美分或 0.9%，收每桶 29.46 美元。前一交易日收低 4%。

外媒報導，沙烏地阿拉伯全球漲價，Flynn 認為，「沙國一直提供大幅度折扣以確保市場份額，所以漲價味著沙國相信歐洲地區需求遭破壞的程度已經觸底。」

與此同時，路透社數據顯示，4 月份中國的石油進口量從前月的 968 萬桶增至每天 1042 萬桶。中國整體進口量年減 14.2%，但出口量意外年增 3.5%

交易者也關注原油供應量水準，EIA 週三公布，截至 5 月 1 日當週，美國原油庫存增加 460 萬桶 (不含 SPR)，為連續第 15 週上升，但根據 S&P Global Platts 調查，此低於分析師預期增加的 710 萬桶。

EIA 也公布，上週戰略石油儲備 (SPR) 增加 170 萬桶，達 6.378 億桶。

Flynn 認為，原油開始流向 SPR，「可能會避免美國原油儲存滿溢，且大大降低 WTI 原油價格跌破 0 的風險。」

一些跡象顯示，中美緊張關係緩和，可能助長了石油早盤漲勢。外媒週四報導，美國貿易談判代表 Robert Lighthizer 與中國劉鶴下週重啟貿易協商。

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格上漲 6.2%，收每加侖 93.14 美分。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 83.71 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 5 美分或 2.6%，收每百萬 Btu 1.894 美元。

EIA 週四公布，上週 (5 月 1 日止) 國內天然氣供應量增加 1090 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週天然氣供應量增加 1050 億立方英呎。