破壞性價格戰結束？沙烏地阿美意外調漲六月原油定價

沙烏地阿美公司 (Saudi Aramco) 調高對所有地區六月原油出口定價，其中對亞洲出口的輕質原油每桶調漲 1.4 美元，較阿曼 / 杜拜均價每桶貼水 5.9 美元，為三個月來首次調漲。

先前沙烏地阿美兩次推遲 6 月石油售價的公佈，反映出沙特內部對是否繼續堅持價格戰出現分歧，但最終仍調漲對亞洲市場出口大多數等級原油價格，顯示需求正在改善。

分析師也認為，沙烏地阿拉伯調漲大部分石油價格，正預示著破壞性價格戰的結束。

此外，沙烏地阿美也將 6 月銷往美國的阿拉伯輕質油的官方售價設定為較阿格斯 (Argus) 含硫原油升水 0.75 美元 / 桶，上調 1.5 美元 / 桶；將 6 月銷往西北歐的阿拉伯輕質油的官方售價設定為較布蘭特原油價格貼水 3.7 美元 / 桶，上調 6.55 美元 / 桶。

沙烏地阿美調漲 6 月亞洲原油報價。(來源：Bloomberg)

接受彭博社調查的 10 家交易商表示，儘管中國等消費國的需求開始出現，但他們原本預計沙烏地阿美的報價仍將再次調降，此次亞洲出口原油價格漲幅令亞洲買家感到意外，將使得部分買家考慮減少向沙烏地阿美購油。

過去一個多月來油價暴跌，沙烏地阿拉伯雖也承受損失，但卻搶下了更多的市占率，彭博社的數據顯示，4 月，沙特對中國的原油出口翻了一倍，來到 220 萬桶 / 日，為 2017 年以來的最高水平；對美國的原油出口升至 100 萬桶 / 日，也創下自 2018 年 8 月以來的最高水平。

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