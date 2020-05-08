〈貴金屬盤後〉非農報告在即 市場求避險 支撐黃金上漲

週四 (7 日) 交易，黃金期貨價格收高，經歷前 2 日下跌後在最新數據中找到支撐力，係因美國請領失業救濟金人數攀升，引起投資者擔憂防疫措施對經濟的衝擊。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，美國請領失業救濟金人數週報提醒了交易者和投資者「美國和其他世界主要經濟體經濟遭嚴重破壞的程度。」

由於新冠肺炎疫情導致失業，上週 (5 月 2 日止) 約有 320 萬人申請失業救濟金，雖然與 3 月底時危機高峰 690 萬人請領相比，上週初次請領失業救濟金人數只有一半不到，但 7 週來新請領人數仍約有 3300 萬人。

此報告在美國勞工部的每月就業報告 (非農就業報告) 公布前提出，Wyckoff 預期，「該報告將顯示 4 月份超過 2000 萬人失業，失業率恐自 3 月的 4.4% 竄升至 15%。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 37.30 美元或 2.2%，收每盎司 1725.80 美元。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 57.5 美分或近 3.8%，收每盎司 15.59 美元。

週三因美元走強與全球部分經濟體重新開放，似乎抑制了黃金的避險需求，因此當日金價下跌 1% 以上。

週四美元略微走低，ICE 美元指數下降 0.3% 至 99.83，美元走跌給予美元計價的商品上漲支撐力。

RBC 資本市場公司分析師 Christopher Louney 表示，「我們認為，歷史關聯是可以打破的規則，這幾天即使美股上漲，黃金仍可能繼續上揚，因為投資者敏銳意識到自己正承擔的風險，將尋求黃金這類的避險。」

英國央行 (BOE) 週四維持利率在 0.1% 不變，並維持其 QE 計畫穩定，儘管 BOE 公布的狀況顯示英國經濟今年已下跌 14%。全球各國為遏制疫情對經濟的衝擊，其央行紛紛推行積極的貨幣政策寬鬆，為黃金提供了支撐力。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「在週五美國 4 月份非農就業報告公布前，交易者寧可當黃金多頭，也不賣空黃金。」

其他金屬交易

7 月交割的銅期貨價格上升 1.4%，收每磅 2.3805 美元。

7 月交割的白金期貨價格上漲近 2.2%，收每盎司 782.10 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格上漲 4.4％，收每磅 1835.70 美元。

有黃金支撐的 SPDR 黃金 ETF (GLD-US) 上漲 1.7%。

世界黃金協會 (WGC) 週四公布，4 月份黃金支撐的 ETF 增加了 170 公噸，使總持金量上升至史上新高點 3355 公噸。

WGC 研究主管 Juan Carlos Artigas 表示，「儘管其他資產類別也有一些反彈，但黃金支撐的 ETF 持續創紀錄地成長，凸顯投資者擁抱黃金的儲值功能、變現性和報酬率。」