〈貴金屬盤後〉4月非農太可怕 市場硬當好消息 黃金未獲支撐

週五 (8 日) 交易，黃金期貨價格收低，未能在創歷史的非農報告中找到支撐力，但本週黃金價格仍小幅上漲。

勞工部週五公布，美國 4 月非農就業人數大減 2050 萬人，失業率也飆至 14.7%，打破二戰後紀錄，顯見新冠肺炎疫情對美國勞動力市場帶來前所未有巨大衝擊，儘管如此，該數據仍略優於經濟學家預期。

根據 MarketWatch 調查，經濟學家本預期 4 月非農就業人數減少 2210 萬人。

FXTM 外匯策略和市場研究全球負責人 Jameel Ahmad 表示，「這令人震驚的消息是，美國失業率已經攀升到 1940 年代後未見的最高程度，但這竟然沒有產生持續推升金價的動力，這點無法解釋。」

「投資者似乎還死硬著繼續將非常糟糕的經濟消息當成股市好消息來看待，這心態把黃金前景推遠了。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 11.90 美元或 0.7%，收每盎司 1713.90 美元。交易時間大多數在溫和的漲跌間浮動。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 18.8 美分或近 1.2%，收每盎司 15.778 美元。

根據 FactSet 的數據，黃金交易最活躍的契約本週上漲近 0.8%，而白銀期貨本週漲幅近 6%。

儘管非農報告如此可怕，但在黃金收盤時美股仍走高。

中美高階貿易代表進行電話會談，承諾為第一階段貿易協議創造有利條件，此消息有助於提高風險資產的胃口，並縮限黃金上行空間。在此前，川普曾威脅要「終止」第一階段中美貿易。

Ahmad 表示，儘管風險情緒回升，黃金仍設法站穩 1700 美元以上，這顯示黃金買盤持續挺住。

「我們已經在新冠肺炎疫情時期走到了一個新十字路口，各國政府打算重啟經濟，他們希望能成功重啟經濟同時又能控制疫情不再爆發，這將會是評估金價未來 2 至 3 個月走勢的關鍵障礙。」

其他金屬交易