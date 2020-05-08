〈財報〉Microchip財測黯淡 盤後股價挫跌

微控制器 (MCU) 暨類比 IC 供應商 Microchip (MCHP-US) 週四 (7 日) 盤後公布 2020 年會計年度第 4 季 (3 月底止) 獲利營收雙雙優於市場預期，但對新年度第 1 季財測看法黯淡，盤後股價開高走低。

Microchip 盤後股價下跌約 3.9%。稍早收盤報每股 85.5 美元，上漲 2.08%。

Microchip 股價走勢

Microchip 股價今年來下跌 18%，而大盤那斯達克年初至今僅跌 0.66%。Microchip 股價自 1 月 14 日觸及的 52 週高點算起，一共回跌 24.11%。

2020 Q4 基於 GAAP 的財報關鍵數據

淨營收：13.26 億美元 vs. 13.2 億美元 (FactSet)

毛利率：61.4%

營業利益：1.607 億美元

淨利：9900 萬美元，去年同期 1.747 億美元

EPS：0.39 美元，去年同期 0.7 美元

2020 Q4 基於 non-GAAP 的財報關鍵數據

毛利率：62%

營業利益：4.857 億美元

淨利：3.755 億美元，去年同期 3.704 億美元

EPS：1.46 美元 vs. 1.35 美元 (FactSet)，去年同期 1.48 美元

2020 全年基於 GAAP 的財報關鍵數據

淨營收：52.74 億美元，減少 1.4%，2019 年度 53.5 億美元

毛利率：61.5%

營業利益：6.471 億美元

淨利：5.706 億美元，增加 60.3%，2019 年度 3.599 億美元

EPS：2.23 美元

2020 全年基於 non-GAAP 的財報關鍵數據

毛利率：61.9%

營業利益：19.07 億美元

淨利：14.4 億美元，減少 7.3%，2019 年度 15.53 億美元

EPS：5.62 美元，2019 年度 6.21 美元

Microchip 執行長 Steve Sanghi 表示，雖然疫情當道，第 4 季淨營收交出成長 3% 的佳績，優於 3 月初預測的持平。non-GAAP 毛利率達到 62%、營業利益率達到 36.6%，表現良好，庫存天數從 129 天下降到 122 天。

Sanghi 說：「第 4 季是經商環境格外具有挑戰性的一季，COVID-19 疫情對許多面向造成影響。儘管面臨挑戰，我對公司迅速適應全新情況感到驕傲，做到讓員工安全、顧客滿意、合作夥伴互相成功。」

Microchip 週四宣布，董事會決議配發創紀錄的現金股息，普通股每股 36.75 美分，將於 6 月 4 日配發，5 月 21 日為最後過戶日。

2021 年 Q1 財測

淨營收：11.9 億至 13 億美元 vs. 12.5 億美元 (FactSet)

毛利率：59.8% 至 60.6%

營業利益佔比：10.9% 至 14.1%

淨利：3360 萬美元至 7890 萬美元

EPS：1.25 到 1.45 美元 vs. 1.25 美元

Sanghi 表示，雖然年度第 1 季的未消化訂單遠高於去年第 4 季一開始的水準，但自 4 月中旬以來，公司發現狀況惡化，客戶取消或延遲訂單。

Sanghi 預料第 1 季的未消化訂單將遜於去年第 4 季，影響因素包括斷鏈、顧客工廠關閉，以及需求破壞。

Microchip 預估，第 1 季淨營收將比 2020 年度第 4 季減少 2% 到 10%，而減幅預估變動的範圍主要是考量到新冠肺炎疫情帶來的不確定性。