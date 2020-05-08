小摩：美中緊張局勢重燃 是目前最不需要的事

摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 主管 Alexander Treves 週四 (7 日) 表示，隨著全球慢慢由新冠肺炎 (COVID-19) 疫情中逐步解脫，美中貿易緊張局勢重燃，是現在市場最不需要的事。

中國週四公布出口數據，表現優於預期，Treves 指出，這很令人驚訝，顯示中國的經濟運轉情況比想像中好。但他馬上聯想到，下一個需要密切留意的，將是中國對美國的貿易順差數據。

Treves 表示，如果華盛頓認為，與當前形勢的預期相比，中國在某種程度上不公平地受惠，那麼可能見到貿易緊張局勢加劇。他說：「坦白說，這是我們每個人最不需要的一件事。」

在川普帶頭下，華盛頓近日加大了對中國的指責，國務卿 Mike Pompeo 甚至稱，「大量證據」顯示病毒是從武漢實驗室流出。北京強烈反對這種說法，並反過來指控美國才是病毒的起源。

高盛分析師 Timothy Moe 表示，美中緊張關係重燃，為市場帶來了新的風險。

Moe 在高盛是亞洲宏觀研究部聯合主管及首席亞太股票策略師，他表示，衡量美國和中國特定貿易風險的市場定價指標，過去一週略有下滑，這表明在貿易或潛在的針對性報復上，市場開始對美中摩擦產生擔憂。

他說：「我們確實認為，這正在成為市場更大的問題，並且在短期內，可能會在市場定價中更加凸出。」

幾個月前，美中簽署了第一階段貿易協議，原本為市場降低了不確定性。但隨著疫情爆發，年底選舉將屆，1 月協議早已脫離人們的視野。

瑞士信貸南亞投資長 Ray Farris 表示，如果據此做出影響經濟重要的決策，那將犯下大錯，股市也不樂見。但他相信，衡量美國的經濟現況、經濟復甦的需要，以及維持股市的需要，這些都只會是言語上的較勁，實質會採用的措施有限。