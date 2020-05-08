日本3月消費支出年減6% 優於市場預期

日本總務省週五 (8 日) 公布 3 月份家庭收支調查，去除物價變動影響的實質消費支出較去年同期減少 6.0%，連續 6 個月出現萎縮，但優於市場預期。

日本家庭消費支出走勢圖 (圖片來源：日本總務省)

由《路透社》所作的事前預測調查為 6.7% 的減少，實際表現優於市場預期。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，造成日本的個人消費下滑。3 月份的實質消費支出報年減 6.0%，也出現 2015 年 3 月 (年減 10.6%) 以來的最大減幅。當時是因為日本消費稅在 2014 年 4 月從 5% 調漲至 8%，使得調漲前的消費增加，也因而在隔年同月出現大幅回落。

今年 3 月因受到肺炎疫情影響，日本民眾在當局的呼籲下減少外出。日本國內旅遊套裝行程，以及鐵路交通的費用支出，皆出現近 5 年來的最大降幅。其中，旅遊套裝行程減少 83.2%，鐵路交通減少 65.2%。

而另一方面，由於在家時間增加，衛生紙、泡麵的需求增加 2 至 3 成，遊戲主機及軟體的需求也增加了 2.5 至 2.6 倍之多。

日本總務省對 3 月份消費支出作出評論，認為在新冠肺炎疫情擴大所伴隨而來的外出減少，雖造成當月消費出現萎縮，不過部分品項則因為「宅經濟」需求等理由而增加，有必要留意今後動向。

受薪家庭的每戶平均消費支出報 32 萬 2461 日圓，在實質上減少 8.1%，連續 6 個月出現下滑。

另外在同 (8) 日也公布今年 1-3 月，2 人以上家庭的實質消費支出減少 3.5%。去年同期則是 0.4% 的減少。