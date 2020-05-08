疫情趨緩鎖國禁令解除時間 法人估夏天將緩解

新冠肺炎疫情改寫市場秩序，富達國際發布最新經濟預測指出，全球經濟將在疫情趨緩後呈現 U 型復甦，至於各國的封城和限制措施會在夏季逐步解除，且未來政府干預市場與亞洲經濟成長將成為投資市場新亮點。

為防堵疫情擴散，全球各國陸續啟動封鎖國境並積極擴張財政與貨幣政策，挽救岌岌可危的經濟，富達國際表示，在新經濟秩序下的世界，政府加大干預市場的情況，將取代從 1980 年代起的自由市場政策。

富達國際指出，未來積極財政政策將肩負更多重任，並將與貨幣政策一起推動經濟發展；亞洲市場過去一直扮演長期推動全球經濟的角色，在新經濟秩序下也將持續肩負經濟引擎的角色。

富達國際全球資產管理首席投資長 Andrew McCaffery 表示，過去歷史上不乏大型危機帶出全新的政府政策、經濟模式及社會結構的例子，但近年歷史中，全球金融危機便衍生出低利率、低成長，以及央行反覆干預市場的時代。

Andrew McCaffery 指出，未來市場將進入低利率、負利率、偏高負債、使用非常規貨幣政策工具如控制殖利率曲線，及財政支出規模高到前所未見的投資環境；此外，在新的全球化型態下，包括為現有供應鏈增加彈性，以及各地區由疫情恢復至『正常』狀態的時間差距，及各地人口結構差異等亦會帶來不同機遇。

此外，這次疫情促進了網上消費，同時也帶動優質企業進行調整，一些優質企業估值被低估，帶來難得的投資機會；債券方面，持續的低利率及各主要央行的購債計劃，均有利於較高風險的債券表現。