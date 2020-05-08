存股不是傻抱 高殖利率股領息也能賺價差

Anue 鉅亨攜手 yahoo!TV 推出財經直播節目《股市小葉問》，每周四下午三點，邀分析師一起拆解最夯的財經熱議題，並提供線上提問互動，幫投資人解決各式各樣疑難雜症。

回顧過去一周，美股走勢與展望仍是網友最關注的資訊，熱搜股前五名為台積電、國巨、旺宏、鴻海及聯發科。

台股上市櫃公司陸續公布股利政策，截至 4 月底逾 600 家股息殖利率超過 4%，相較銀行一年期定存機動利率僅剩 0.84%，挑選高殖率的好股來存，收益會比把錢放在銀行更甜美。

挑高殖利率好股 從三方向下手

高殖利率股具有進可攻、退可守的優勢，除了領股息，也能波段操作賺價差。資深分析師陳威良建議，可以從三大方向挑選。

首先，追蹤近 10 年的配息是否穩定，且填息率趨近 100%。陳威良指出，10 年至少會經歷兩次景氣循環，也可從中觀察金融海嘯之後，該公司的韌性；填息率則要越高越好，甚至百分之百。

其次，分析產業是否具有寡占或獨占性，抑或受政策特許，例如金融、環保概念。此外，民生必需產業因與生活習習相關，也是優選。

最後，關注財報中的毛利率、現金流量。陳威良建議存股族，將毛利率鎖定在 20%~30% 以上；現金流量必須為正數，代表公司真的有能力從獲利中配發現金

，並非舉債配息，這點須特別留意。

陳威良特別分享符合上述三大項的私房定存股，包括瑞穎、廣隆、元大期，精誠，若跌入便宜價不妨考慮低接。

兩波段操作 股息、價差兩頭賺

雖然存股被稱作「懶人投資法」，但陳威良認為今年市場波動較大，存股族應該「懶中帶勤」，不只領股息也要賺價差，把投資效益放大。第一個操作波段，以除息日作為切分點，每年股利政策出爐後，高殖利率股會有段漲幅，可尋找當中有買回庫藏股的個股作操作。

第二個波段操作在除息後，股價會經歷修正期，事先在除息日前布局填息常勝軍，不僅可以領股息，填息時可以再賺一次。陳威良點名「必填」個股有微星、台積電、台光電、正崴、晶技。

陳威良特別提醒，存股族切忌只用高殖利率當指標，要留意該企業的財政體質，配息是否來自本業；台灣除權息旺季落在第三季，如果公司營運展望的高峰落在第二季，投資人也必須小心，避免後續淡季影響業績，致使股價走跌，填息難度較高。

《股市小葉問》由擁有分析師執照的財經主播葉芷娟主持，每周四下午 3 點直播，提供投資人最專業與即時的股市資訊，可於 Anue 鉅亨首頁、FB 粉絲團、YouTube 頻道收看。

