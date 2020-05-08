各國醞釀重啟經濟活動推升原油價格上揚 中油下周油價估調漲2元

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情出現趨緩跡象，各國醞釀重啟經濟活動，解除封城計畫，刺激石油需求回升，加上 OPEC + 已啟動減產，美國、加拿大和挪威也自願減產，推升原油價格反彈，根據中油浮動油價機制計算，估下周油價將調漲 2 元以上。

根據中油 7D3B 指標油價累計至昨 (7) 日，國際原油均價來到每桶 24.84 美元，較上周 17.72 美元，上漲 7.12 美元，跌幅達 40.18%，加上匯率變化，依中油浮動油價公式，預估下周汽、柴油將分別調漲 2、2.1 元。

若調幅如預期，下周油價參考零售價格將分別為 92 無鉛汽油每公升 18.2 元、95 無鉛汽油每公升 19.7 元、98 無鉛汽油每公升 21.7 元、超級柴油每公升 15.3 元，但實際油價仍以中油周日 (10 日) 公布為準。

國際原油價格 4 月出現劇烈波動，但隨著產油國減產，各國也因疫情趨緩將逐步解除封城措施，帶動國際油價走高，部分原油貿易商和分析師則指出，即使近期歐美現貨油價格不斷回升、看似油市復甦，但仍需要面對龐大原油庫純消耗問題，因此漲勢恐不長。