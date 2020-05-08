〈陸股盤後〉美中重啟對話 人行取消QFII額度 上證逼近2900關卡

由於美中貿易關係緊張氣氛緩和，美中貿易談判代表已進行通話，帶動周五 (8 日)A 股開高後保持在高檔震盪，此外，中國人行宣布取消 QFII、RQFII 額度限制也興起一波外資回流潮，上證綜指一度漲破 2900 點大關，而深證成指則成功站上 11000 點關卡。

盤面上，家用電器、計算機、通訊產業漲幅較大，分別上漲 3.95%、2.06% 及 1.71%，此外家電、物聯網、軟體、區塊鏈等類股也紛收紅；下跌的類股只有農業與 ST 概念股。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.83%，收報 2895.34 點；深證成指上漲 1.27%，收報 11001.58 點；創業板指上漲 0.87%，收報 2125.24 點。今日滬深兩市成交金額達人民幣 6874 億元，日增 3%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 48.65 億元，其中，滬股通買超人民幣 13.18 億元，深股通買超人民幣 35.47 億元。

產業消息

中國人行宣布 QFII、RQFII 額度限制將被取消，市場預期外資流入中國股市資金將提升，帶動證券類股走勢，天風證券漲停、中原證券上漲 2.3%、海通證券上漲 2%、廣發證券、中國銀河上揚 1.5%。

中國工信部表示將推動行動物聯網應用發展，相關半導體類股應聲大漲，飛龍股份、三川智慧、乾照光電、左江科技、誠邁科技、航錦科技等 10 檔個股均漲停。

比特幣今日亞洲時段重回 10000 美元大關，為 2 月 24 日以來首次，虛擬貨幣概念股狂飆，恆寶股份、國民技術漲停，金財互聯大漲 9.3%、飛天誠信、廣電運通大漲 7%、科達股份勁揚 4.6%。

法人觀點

法人指出今日 A 股在利多消息刺激下各類股呈現普漲態勢，在技術面上，上證已成功走出底部區間，進入 2850 點～3000 點的箱型整理區間，量能逐漸回溫為各大熱門類股輪動創造出有利的條件。以目前市場氛圍來看，短期大盤仍有上攻機會。不過上證 3000 點整數關卡壓力較重，需留意獲利回吐賣壓。

東莞證券指出，整體來看，4 月份 A 股走勢已有所回溫，中國疫情穩定及政府擴大政策支持力道，使得市場對中國經濟及海外疫情的擔憂已經舒緩，大盤技術面也開始走升，外資再度回流 A 股，因此 5 月份 A 股可望延續震盪上漲的格局。

