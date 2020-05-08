任天堂急拉貨 原相Q2營收估季增5% 毛利率微減

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (8) 日舉辦法說會，財務長羅美煒指出，遊戲機客戶拉貨力道強，業績將季增 3 至 4 成，可望抵銷滑鼠業績下滑，帶動整體營收成長，估季增 5%，毛利率則因高毛利產品出貨較少，估較上季下滑，營益率則持穩。

羅美煒表示，第 2 季遊戲機客戶銷售情況良好，客戶拉貨力道強，第 2 季業績估較去年同期、上季成長 3-4 成，營收比重將提升 4 至 6 個百分點，達 17% 至 19%，整體上半年出貨已與去年下半年相近。

滑鼠方面，第 2 季由於高毛利電競滑鼠拉貨力道趨緩，整體滑鼠業績估季減 5%，營收比重則下滑 4 至 6 個百分點，約 53% 至 55%，不過，與去年同期相比，受惠疫情帶動居家工作需求，有線與無線滑鼠也隨著筆電、PC 銷售暢旺，業績估較去年增加 2 成以上。

羅美煒指出，第 2 季其他產品線僅安防感測器成長，穿戴式裝置則受疫情干擾，業績季減雙位數，TWS(真無線藍芽耳機) 則持平上季。

展望全年，羅美煒表示，如果疫情控制得當，穿戴式裝置、TWS 下半年出貨可望逐步增加，尤其是 TWS 新一代產品，期望不久後順利問世並量產，帶動出貨成長，客戶則以中國為主；滑鼠則受惠疫情帶動，全年成長趨勢不變。