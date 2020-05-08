防疫概念股4月營收報喜 瑞基、敏成年增逾1倍同寫新猷

防疫概念股今 (8) 日公布 4 月營收，核酸檢測廠瑞基海洋 (4171-TW) 受惠海外檢測需求強勁，營收 8089 萬元，月增 55.36%、年增 191.85%；口罩製造商敏成 (4431-TE) 則因產能拉升，帶動單月營收年增 130.96%，兩家公司 4 月營收皆創新高。

瑞基旗下開發的新冠肺炎檢測產品，自 4 月開始出貨至中東、東南亞等國家，此外，WHO 巴基斯坦分部也透過代理商採購 15 台 POCKIT Central 自動化核酸分析儀，及 1.5 萬劑病毒檢測試劑，供應巴基斯坦當地衛生單位檢測使用，在拉貨動能強勁下，瑞基檢測相關產品營收貢獻占整體約 33%；累計前 4 月營收 2.09 億元、年增 84.41%。

展望後市，法人看好，海外國家持續受新冠肺炎疫情延燒，檢測試劑供不應求，估 5 月開始出貨將翻倍成長，另外因應原物料成本上漲、調漲產品價格，第 2 季營收可望優於上季，也有助毛利率攀升。

敏成配合政府政策，自 4 月起將產能拉升至每日 7 噸，帶動 4 月營收 8005 萬元，月增 32.45%、年增 130.96%；累計前 4 月營收 2.03 億元，年增 34.2%。

敏成表示，今年 2 月起產量逐步提高，累積產量達 260 噸，相當於支應 2.6 億片口罩，現階段配合政府徵用政策至今年中，且製造 N95、外科手術、醫療級等高規格口罩熔噴濾材，供應台灣防疫使用。