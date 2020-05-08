〈進出口統計〉疫情衝擊浮現 4月出口值降至252.4億元 創近三年來新低

新冠肺炎疫情對出口影響逐漸顯現，財政部統計處今 (8) 日公布 4 月進出口統計，單月出口值 252.4 億美元，較前月與去年同期減少 10.4%、1.3%，單月出口值創 2017 年 5 月 (不含春節) 以來新低；前 4 月出口值則達 1039.2 億美元，較去年同期增加 2.4%。

主要出口貨類中，電子零組件、資通與視聽產品出口維持正成長，其中電子零組件單月出口值 100.8 億美元、年增幅 24.3%；資通與視聽設備出口值 34.7 億美元、年增幅 12.9%。

但傳產貨品受公衛事件、國際原油價格重挫影響，包括礦產品、基本金屬、化學品與紡織品出口值全部衰退，其中又以礦產品單月出口值 4.5 億元、年減幅高達 63.2% 衝擊最大，化學品與基本金屬單月出口值也分別較去年同期減少 22.7%、18%。

累計前 4 月各貨類出口表現，電子零組件與資通訊設備仍持續成長，電子零組件出口值共 68.4 億美元、年增幅 21.1%，資通訊設備出口值共 11.4 億美元、年增幅 9.1%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，傳產貨類主要受公衛緊急事件影響，加上國際油價重挫，拖累傳產貨類出口轉弱，其中以礦產品與紡織品出口堪稱重災區，礦產品因需求疲弱、油價崩跌與煉油廠歲修等因素影響， 4 月出口值暴跌逾 6 成以上。

紡織品則因疫情緣故，世界各國陸續取消運動賽事，導致紡織業訂單萎縮、海外市場需求銳減，單月出口值高達 37.4%，另外，化學品、基本金屬與化學品出口也有 2 成左右的減幅。

而電子零組件與資通訊設備需求支撐與基期偏低等緣故，因此 4 月出口較去年同期微幅減少 1.3%。蔡美娜說，電子零組件在 5G、遠端辦公帶動下，推升市場對記憶體與印刷電路板的需求，出口年增幅 24.3%，為連續 12 個月正成長。

展望 5 月，蔡美娜指出，儘管疫情和緩世界各計畫解除封鎖，重啟經濟活動，但在疫情問市前，市場不確定性仍高，投資與消費活動恐難迅速恢復活絡，但幸好油價止跌回穩，有助於傳產出口表現。

蔡美娜表示，整體而言「經濟下沉的力量還是稍微大一點」，預估 5 月出口約負 4% 到負 6% 之間，預估 5 月出口值將持續下修且幅度不小，且第 2 季出口值轉負成長機率頗高。