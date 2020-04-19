疫情重挫經濟 財政部：我Q2出口下修壓力大

新冠肺炎疫情重挫全球經濟動能，我國亦無法倖免於難，財政部表示，我國第 1 季出口在資通訊需求支撐下仍可維持正成長，但受全球油價暴跌，加上塑化、機械、金屬出口持續萎縮，加上國際經濟研究機構紛紛下修歐美今年經濟成長率，讓我第 2 季出口面臨衰退壓力。

立法院財委會明 (20) 日將邀請財政部、中央銀行、國發會、經濟部與主計總處等部會就「新冠肺炎後對我國國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告。

財政部報告指出，根據 IMF 及 IHS Markit 最新預測，在世界各國因應防疫實施鎖國，將拖累今年全球經濟將因疫情急轉直下，衰退幅度高達 3%，國際經濟將陷入封鎖期，是 1930 年經濟大蕭條後首見的經濟衰退。

財政部表示，隨著疫情擴散至歐美地區，讓市場需求陷入緊縮疑慮，儘管我國第 1 季出口在 5G 建設需求、遠端辦公室與宅經濟趨勢，支撐資通訊等相關電子類出口需求，首季出口仍較去年同期增加 3.7%，創下連續 2 個季度正成長。

儘管資通訊與電子零組件出口持續支撐出口表現，但財政部也提醒，包括塑化、金屬、機械等受全球投資態度觀望，加上油價暴跌與鋼鐵需求萎縮影響而走跌，加上美、歐、日等國家 3 月出口同步下滑，其中歐洲出口萎縮幅度更有擴大趨勢，顯示疫情對全球經濟已經產生嚴重衝擊。

財政部表示，即便全球陸續祭出量化寬鬆與財政紓困政策，但在歐、美、日、中面臨經濟衰退的環境下，根據國際機構預測，歐美今年經濟成長率分別為 - 7.3%、-5.2%，恐讓我第 2 季出口面臨極大的下行壓力。

因應疫情紓困政策，財政部轄下公股銀行除配合降息調降利率外，也透過津貼免稅、虧損扣除、提前退稅、主動減稅及紓困緩稅等稅務協助，減輕國人繳稅負擔。

財政部表示，疫情結束後，預估各國將重新進行產業及供應鏈佈局，進而強化本地化、區域化目標調整，降低對單一國家或地區過度依賴，減少市場集中風險。

而本次疫情也改寫人類生活模式，帶動 5G 通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技持續推展，並增加遠距會議、教學等宅經濟商機加速崛起，我國廠商如能掌握契機，調升在台產能配置，從而刺激相關產業之升級與轉型，未來將有 利我國經貿發展。