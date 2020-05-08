〈敦泰攜神盾〉神盾財務長將進入董事會 指紋觸控驅動整合IC年底問世

驅動 IC 大廠敦泰 (3545-TW) 今 (8) 日宣布，攜手指紋辨識 IC 廠神盾(6462-TW)，開發全屏指紋觸控驅動整合晶片(FTDDI)，最快年底有樣品，明年可望導入客戶產品並開始出貨，毛利率將是現有 TDDI 的 2 倍，挹注獲利，而為加深合作關係，神盾財務長張家騏也將進入敦泰董事會。

敦泰財務長廖俊杰表示，公司強項在觸控、驅動，及整合二者的 TDDI，跟神盾的指紋辨識技術相配合，可打造三合一 FTDDI 產品，有助增加客戶黏著度及市占率。

廖俊杰透露，雙方技術合作已有一段時間，最快年底可推出 FTDDI 樣品，是業界進度最快，目標明年導入客戶產品並開始出貨。

據了解，敦泰現在手機 TDDI 市佔率約 25%，排名第二，廖俊杰估，在 FTDDI 出貨下，市占率可望突破三成，並往四成邁進，挑戰龍頭廠聯詠 (3034-TW) 地位。

廖俊杰分析，TDDI 毛利率約 20-30%，但 FTDDI 毛利率可望倍增，上看 40-50%，加上高毛利車用、OLED 等應用也開始放量出貨，可望助攻獲利升溫。

目前敦泰產品營收占比， TDDI 營收約 5 成，觸控 IC、驅動 IC 各約 25%。

為加深雙方技術合作，敦泰今年董事改選名單，也將神盾財務長張家騏列入其中，此外，名單中還包括台積電 (2330-TW) 前研發技術長胡正明、台灣航空貨運公司董事長許旭輝、盟立監察人徐章等人。