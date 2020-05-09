連年拿下F-35戰機、衛星、導彈訂單 騰輝如何從紅海中殺出生路？

文 / 王子承

曾居 CCL（銅箔基板）末段班的騰輝電子，自從專注利基型市場後，營運持續翻紅，今年第 1 季營收更創歷史新高，公司瞄準將起飛的 5G 趨勢與商機，盼成為下一波主要成長動能。

當 CCL（銅箔基板）廠都在大搶消費性電子商機的時刻，有一家後進業者，選擇走不一樣的路，默默耕耘利基型市場，且連年拿下 F-35 戰機、衛星、導彈訂單，連新冠肺炎疫情爆發之際，都憑著自身技術拿下呼吸器大廠訂單，這家企業就是騰輝電子。

騰輝利基型市場走得鏗鏘有聲，不僅打入國防高端市場，還是亞洲唯一拿到 AS 9100 航空品質系統認證的 CCL 供應商，更打入特斯拉、保時捷、勞斯萊斯等頂級車廠的汽車供應鏈。攻下利基型市場江山的背後，意味著突破 CCL 的紅海競爭，提升獲利。而拉開眾競爭者，走出新路的關鍵人物，就是董事長勞開陸。

殺價搶市卻摔跤 轉攻「利基型」市場

坐在新北市新店辦公室受訪，勞開陸不時提到騰輝的產量、營收規模皆比不上同業，「但我們雞蛋不放在同一個籃子裡。」為了分散產品組合，淡出消費型市場、改走利基型市場的騰輝，去年約有 2 成 5 到 3 成營收來自軍工、航太、國防、醫療、電動車等利基型產品，成功拉高整體毛利至 28％左右，領先台灣同業平均毛利達 6 個百分點，並擺脫紅海競爭。

現在的騰輝已然轉型成功，但是，10 年前的騰輝，飽嘗策略失誤之苦，曾出現連續 3 年累計虧損達一個股本的慘境。當時，中國 CCL 業者正打算出手收購騰輝，勞開陸就是在這種風雨飄搖下回鍋，臨危受命接下董事長一職。

原來，2010 年時，勞開陸擔任騰輝副董事長，因與當時執行長經營理念不一致而離開，他回憶 2013 年剛重返之際，「大陸的生益科技已經跟我們在談併購，前執行長跟他們價錢都談好了。」

回鍋之後的勞開陸，一口回絕了生益科技併購的提議。他說，騰輝技術不是不好，只是在消費型市場迷失了方向，他向生益科技表示，「我來，不是要投降的，我的任務是來救公司的。」他一邊拒絕了競爭對手的併購，一邊利用過去的人脈，陸續引入台達資本、群電及美國 PCB（印刷電路板）設計公司 PalPilot 等新股東穩定軍心。

走馬上任的勞開陸，立刻訂出轉型策略，先鎖定特殊規格 CCL、鋁基板產品應用，尋找海外市場。他也很清楚，公司需要在技術上擁有競爭力，「對手一直在擴廠，如果不靠技術領先的話，又會變成 Me too（跟對手拚價錢）。」因此，著手全面向利基型 CCL 應用轉型。

不過，能夠成功卡位利基型市場，騰輝靠的是堅持與耐性。騰輝財務長杜喬葦坦言，「當時我們沒有條件能放棄，只能不斷開發，硬著頭皮做，做別人都做不到的東西。」

手握軍工、航太 關鍵在「含浸製程」

拿下 F-35 的訂單，技術是第一個關鍵。由於戰機等級的軍工用品使用年限長，對電子儀器精密安全度要求高，因此應用其上的 CCL 黏合片，在「含浸製程」必須確保產品沒有氣泡孔，否則萬一出現氣泡孔可能會影響信號傳遞，嚴重甚至會導致飛機失事、雷達反應速度不夠快等。

來源：《今周刊》 第 1220 期

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