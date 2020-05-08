蘋果PCB供應鏈Q1獲利 健鼎EPS 1.86元稱王 臻鼎0.97元緊追

蘋果 PCB 供應鏈陸續公布 2020 年第一季財報，在已公布獲利的個股中，健鼎 (3044-TW) 每股純益 1.86 元仍稱王，臻鼎 (4958-TW) 今 (8) 日公布首季財報，每股純益成長到 0.97 元居次，華通 (2313-TW) 則為 0.78 元。

健鼎去年 4 季中，每股純益均在 PCB 類股中稱王，今年首季雖然獲利較去年同期衰退，但仍可望穩居冠軍。

臻鼎今天首季財報，營收 175.12 億元，毛利率為 17.63%，季減 8.92 個百分點，年增 1.66 個百分點，稅後純益為 8.72 億元，季減 76.31%，年增 99.68%，每股純益為 0.97 元。

臻鼎主管指出，第一季毛利率走高，受惠產品結構優化，持續推動自動智能化生產效益提升，改善單位成本。同時，在持續增進的營運綜效下，以及匯兌、政府補助等業外收益增加，每股純益增至 0.97 元

臻鼎今年印度組裝廠產能將開出，中國廠淮安廠、深圳二廠也將投產，另外秦皇島廠類載板產能也將擴充。為滿足客戶一站購足計畫，不排除擴大載板布局，加上持續投資類載板製程，今年資本支出有機會突破 200 億元，較去年大增 80% 以上，也因此，臻鼎今天董事會也決議，以 5 億美元為上限，發行無擔保海外可轉債。

健鼎 2020 年首季營收 117.18 億元，季減 16.29%，年減 5.49%，毛利率為 15.85%，季減 5.4 個百分點，年減 2.11 個百分點，稅後純益 9.77 億元，季減 41.29%，年減 9.33% 每股純益 1.86 元。今年營收可望逐季攀高。

華通今年第一季營收 120.9 億元，毛利率 18.86%，季減 4.55 個百分點，年增 8.52 個百分點，稅後純益 9.29 億元，季減 35.58%，年增 1.95.47%，每股純益為 0.78 元。同屬蘋果供應鏈的欣興 (3037-TW) 今年第一季稅後純益 3.82 億元，每股純益為 0.26 元。