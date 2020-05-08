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股市反彈財務操作繳佳績 兆豐金、第一金4月獲利回神

鉅亨網記者郭幸宜 台北
第一金控暨銀行董事長廖燦昌。(鉅亨網資料照)
第一金控暨銀行董事長廖燦昌。(鉅亨網資料照)
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4 月股市回溫帶動公股金控子公司銀行、證券獲利回神，包括兆豐金、第一金 4 月獲利都較前月增加，其中第一金單月稅後純益 22.05 億元、月增 27.98 倍，兆豐金單月稅後純益 34.37 億元，擺脫 3 月虧損窘境。

第一金 4 月稅後純益 22.05 億元，較 3 月暴增 27.98 倍，累計前 4 月稅後純益 51.42 億元，較去年衰退近 2 成，每股稅後純益 0.41 元。

第一金核心子公司第一銀行單月稅後純益 20.1 億元，其中受中央銀行降息與紓困貸款影響，導致手續費與淨利息收益雙雙衰退，手續費收益月減幅達 11%，淨利息也較前月減少 6.4%；至於財務操作部分，受惠股市反彈，帶動銀行財務操作收益進帳增加，4 月來自金融交易收益共 18.58 億元，成為挹注銀行獲利的功臣。

華南金 4 月獲利轉虧為盈、稅後純益 12.87 億元，累計前 4 月虧損也縮小至 1.61 億元，每股淨損 0.01 元。

華南金核心子公司華銀單月稅後純益 10.06 億元、累計前 4 月稅純益 43.55 億元；華南永昌證券則轉虧為盈，單月稅後純益 1.35 億元，但累計前 4 月淨損仍高達 45.26 億元。

華南金副總呂金火指出，銀行 4 月獲利月減 18%，主要受央行降息、呆帳回收減少影響所致，其中利息收益部分減少約 1.9 億元、呆帳回收也較前月減少約 6.6 億元，導致銀行獲利較前月縮水。此外，換匯交易 (SWAP) 較前月增加 6.2 億元，手續費也小幅增加約 0.9 億元。

合庫金單月稅後純益 11.23 億元，累計前 4 月稅後純益 52.28 億元，每股稅後純益 (EPS)0.39 元。核心子公司合庫銀單月稅後純益 9.44 億元，不僅較前月減少 2 成，也比去年同期衰退 25%。

合庫銀表示，4 月除了放款提列外，還包括遠東航空呆帳提存，累計光是 4 月提列備抵呆帳將近 10 億元，導致銀行獲利不到 10 億元。

兆豐金 4 月獲利轉虧為盈，單月稅後純益 34.37 億元、年增幅 24.6%，累計 4 月稅後純益 53.66 億元，每股稅後純益 (EPS)0.39 元。

兆豐金 3 月受股災拖累，導致金融商品投資部位蒙受評價損失，3 月評價損失高達 20 億元，銀行單月淨損 17.93 億元，母公司金控單月淨損 15.65 億元，所幸隨著疫情趨緩，帶動全球股市反彈，4 月股債投資部位評價利益約 12 億元，帶動銀行重回先前獲利水準。

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