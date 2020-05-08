立院三讀通過追加1500億元紓困特別預算案 一毛未刪

立法院院會今 (8) 日三讀通過行政院追加紓困振興特別預算 1500 億元，朝野各黨團並無刪減或凍結金額，依照規劃，可分為防治經費 165 億元、紓困及振興經費 1335 億元，所需財源全數舉債支應。

行政院會 4 月 23 日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，立法院財政、內政、經濟等 6 個委員會聯席審查，於 4 月 30 日初審通過 1500 億元追加特別預算案，一毛未刪。

立法院長游錫堃昨 (7) 日召集朝野黨團協商，在朝野黨團已有共識且同意不提出復議下，順利完成三讀程序，一致同意將已通過的特別預算 600 億元提高至 2100 億元。

根據三讀條文，各部會中，以經濟部編列 774.4 億元經費最多，辦理受疫情影響產業之補貼、企業融資貸款、刺激國內民眾消費措施等；勞動部 310.2 億元居次；衛福部 198.3 億元；交通部 131.3 億元；文化部 32.2 億元；教育部 23.5 億元；農委會 19.8 億元。

此外，立法院會今天也處理立委和各黨團所提要求作成主決議的多項提案，包括針對 2016 年 5 月 20 日後新增違章工廠，建請金管會禁止銀行體系進行紓困放款；建請相關單位於疫情嚴重時視實際情形協助才藝補習班申請紓困；建請經濟部建立查核機制確保無未登記工廠申請相關補助等。