經濟部製造業紓困已核發7.34億元 擬放寬認定標準

經濟部工業局今 (7) 日針對製造業及技術服務業紓困辦理進度做出說明，副局長楊志清表示，截至昨 (6) 日為止，共有 1224 件申請件數，審核通過 756 件申請，受惠員工數約 33957 人，其中以金屬機電、民生化工、電子資訊業影響最大，核准金額達 18.56 億元，並已核發 7.34 億元，經濟部也研擬針對部分產業艱困企業放寬認定標準，但仍以 50% 衰退為標準。

楊志清表示，本周平均每日都有近 100 家企業申請，經濟部平均會在一周內完成案件受理審核補件，而已核撥的 7.34 億元，為企業 4 月薪資補貼、一次性營運資金補貼，剩餘款項則為 5、6 月薪資補貼，將陸續發放。

統計各類別，金屬機電業共 280 家、影響員工 1.4 萬多人，民生化工業 188 家、影響 1.1 萬多人，電子資訊業 120 家、影響 5900 多人，其餘知識服務、創意生活、觀光工廠、永續發展則分別有 122、20、15、11 家。

楊志清進一步表示，日前經濟部也與產業座談，會中部分業者希望放寬艱困企業衰退 50% 認定，根據討論後仍將以 50% 衰退為準，但研擬將認定標準放寬，業者可選擇今年前 1-6 月任一期營業額與 2018、2019 年任一個月做比較，只要衰退達 50%，就可以申請。

楊志清也指出，根據統計，國內金屬製品業符合營業額衰退 50% 的企業，其中金屬模具中有 57.7% 業者符合資格，工具機業者也有 73.6% 符合資格，因此，預期都可以協助到受衝擊的產業。

另一方面，楊志清表示，據了解，目前製造業和技術服務業約有 231 家實施無薪假，其中 90 家業者有興趣申請相關紓困，目前也有 41 家遞交申請。