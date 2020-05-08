台股狹幅整理 瞄準四大方向選股

台股一向有五窮六絕的說法，不少投資人擔心傳統淡季是否來臨，法人認為，雖然全球疫情尚未完全止穩，但新藥持續研發有好消息、加上科技股的表現亮眼，建議以高科技、本土化、具業績成長股與個人化應用等四大選股方向，搭配逢低介入。

受到美股那斯達克收復今年高點激勵，台股今 (5/8) 日上漲 58.5 點，收 10,901.42 點，成交量 1,856.93 億台幣。在資金方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，過去一周外資累積賣超台股約 670 億元，但台股指數並未因而出現大幅下滑，反而部分個股出現不錯的表現；整體而言，內資動能相對活躍，融資水位也小幅回升至 1100 億元附近。在歐美央行持續採取低利率的政策下，資金面無需太悲觀看待。

雖然各國新冠疫情漸有緩解跡象，經濟逐步解封，對於產業前景及公司業績展望將有正面的助益，加上台股有政策面做多、充沛資金推波助瀾，有助於支撐 5 月行情，但日盛上選基金經理人張亞瑋提醒，時序進入 5 月，除 4 月營收將陸續公告外，5 月中前後 MSCI 半年度的權重調整結果也將出爐，都有可能會影響市場的操作氛圍，部分漲多個股可能遭資金調節拉回，是後續需要留意之處。

尤其美中貿易、疫情發展等變數未消，張亞瑋認為，現階段整體環境的不確定仍大，基期低的個股陸續反彈，部分個股創新高或站上季線，盤面上仍為等待疫情好轉前的個股輪漲態勢，兼具題材性及基本面的族群，仍有發揮空間，台股短期區間震盪的可能性偏高。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾也認為，雖然市場對疫情後的經濟秩序回復抱持相對正向，但對於下半年的展望或變數仍需留意，建議後續應留意 6 月初後的指標企業所釋放的下半年看法；再來是關注解封後的經濟復甦步調、失業人口改善幅度，是否與原先預期出現過大落差，做為投資方向判斷上的參考。

至於台股是否會上演五窮六絕戲碼，富蘭克林華美投信表示，目前台股短線投資氣氛偏樂觀，傳統所謂的五窮六絕淡季，今年似乎不會看見，但提醒指數高檔可能整理，建議選股應更審慎。不過，受防疫需求的帶動，建議瞄準 H.E.L.P. 四大方向，也就是科技 (High Tech)、本土化 (Localize)、具業績成長 (EPS) 與個人化 (Personal) 應用方向選股，這波全球防疫需求仍然延燒，可望支撐相關產業表現。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，全球防疫的新生活趨勢仍在之下，相關口罩、感測與醫療設備需求不減，對國內相關廠商有助益，因此新科技趨勢、醫療保健、個人使用運動器材，短線投資看法樂觀。

雖然市場有中美貿易談判影響華為上游供應晶片出貨等少數干擾之雜音，不過，周書玄分析，台灣廠商於全球運籌與提前生產基地外移，則有機會獲得全球轉單效應，這一波包括: 筆電 / 桌機、伺服器、雲端互聯網、上游材料與個人健康與娛樂裝置等相關廠商 Q2 業績仍表現可期。

而展望後市，富蘭克林華美投信認為，台股整體投資氣氛偏樂觀看好，傳統報稅季節影響的淡季效應，今年應會往後遞延，操作策略上，建議仍以新科技與防疫趨勢帶動成長的產業為先，持續看好如: 互聯網、雲端儲存、伺服器、5G 基建、醫藥、個人運動裝置等廠商，建議逢低挑選業績成長股，或是以定期 (不) 定額方式投資台股基金，持續長期布局。