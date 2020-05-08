為求穩定供貨 英特爾遭控未善盡隔離職責、罔顧員工健康

根據地方政府機構及員工送交投訴文件，為維持穩定生產，晶片大廠英特爾 (Intel) 遭舉報在疫情嚴峻期間未遵守防疫相關政策，且未能在生產過程中採取積極保護措施，有危害員工健康安全之虞。

一位亞利桑那州 Chandler 工廠員工投訴在疫情期間，英特爾並未遵照規定將與確診者有密切互動的員工進行隔離，並指控工廠經理忽視員工的擔憂情緒。

另外，有員工在工廠內部留言板上指出，對於公司在疫情期間仍未放緩生產腳步感到疑惑，英特爾則表示，由於旗下產品對於醫療設備產製非常重要，因此決定採取新政策，希望在顧及員工安全的同時能夠維持高產能。

目前投訴文件已送至當地職業安全處，亞利桑那工業委員會法務主管 Trevor Laky 表示正在進行調查，調查結束前不會發表任何評論，目前還不清楚監管機構是否對英特爾採取任何正式行動。

除亞利桑那州外，俄勒岡州職業安全處也收到 40 多起疫情應來自英特爾工廠的防控相關投訴。

機構文件亦顯示，自 3 月下旬至 4 月下旬，英特爾未能履行社交距離相關規定、不為員工提供口罩、讓有症狀員工重返工作崗卻為提供陰性檢測證據等。

上述文件顯示，這些投訴中共有四項處於調查狀態，僅一宗完全結案，強調在案件結案或啟動進一步調查前，機構不會發表任何評論。