加拿大4月就業人口驟減近200萬 失業率攀升至13%

加拿大統計局於週五 (8 日) 公佈 4 月份就業人數變化，報減少 199.38 萬人，雖創下史上最大的衰退幅度，但仍優於市場預估的減少 400 萬人。

加拿大就業人口變化 (圖：Trading Economics)

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對加拿大經濟造成了嚴重衝擊，再加上油價的重挫，導致石油產業的營運面臨威脅，加拿大於 3 月份的就業人數大減 100 萬人，而於 4 月份又進一步縮減 200 萬人。

此外，加拿大於 4 月份的失業率攀升至 13%，較 3 月份的 7.8% 大幅上升，但仍優於市場預估值 18%。

加拿大失業率 (圖：Trading Economics)

受到各國防疫封鎖措施的影響，導致企業財務壓力攀升，並被迫採取裁員、減薪等措施，全球就業市場皆面臨大規模的失業潮。為了減輕疫情的打擊並避免經濟進一步惡化，加拿大政府實施了薪資補貼措施，並呼籲企業重新雇用解聘員工。

此外，由於肺炎疫情於近日來逐漸趨緩，美國及其他國家皆宣佈重啟經濟活動，加拿大政府亦開始研擬經濟開放計劃，預計在接下來幾週，將有更多企業有望重新恢復營運。

數據顯示，加拿大已有 760 萬人申請了失業補助金，但求職網站 Indeed 卻表示，自 4 月底開始，加拿大就業市場開始出現好轉的跡象，顯示最壞的時期可能已經渡過。

但是，就算在疫情放緩及解除封鎖之後，經濟復甦的速度仍舊是未知數，且疫情亦導致消費者信心受到重創，預期需要一段較長的時間，消費支出才得以恢復至疫情前的水位。