數位轉型正夯 超前部署5G關鍵硬體元件

一場新冠肺炎疫情，讓網路連線、相關智慧裝置需求更為暢旺，亞洲相關零組件廠商也趕搭熱潮，再再顯示 5G 發展長線趨勢明確，法人建議，5G 世代正式開啟後，將由硬體關鍵元件領航，建議投資人應把握 5G 趨勢初始的萌芽階段，超前部署關鍵硬體元件等相關先機。

受到肺炎疫情影響，歐美各國陸續實施封城、隔離等措施，相關商機油然而生，舉例來說，全世界居家上班、語音視訊人數比例增加，更為加速網路及通訊設備需求成長，包括電腦周邊、IC 設計大廠均是受惠者。

看好 5G 未來發展，國內已有相關概念基金或 ETF 推出，包括路博邁 5G 股票基金、元大全球未來通訊 ETF 等。有鑑於 5G 世代正式開啟後，將由硬體關鍵元件領航，為 5G 後續發展打好基底，因此，元大投信將再推出元大全球未來關鍵科技 ETF。

元大全球未來通訊 ETF 是追蹤 ICE FactSet 全球未來通訊指數，根據 5G 趨勢挑選標的，包括上、中、下游產業鏈，產業涵蓋通訊設備、IC 設計手機品牌、電信業者、REITs 等硬體與軟體產業。

元大全球未來關鍵科技 ETF 則是追蹤 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數，自 5G 硬體製造商中挑選投資標的，掌握 5G 優先受惠族群，產業涵蓋通訊元件、IC 設計、手機零組件等硬體製造產業。所以，在國家配置上著重於硬體製造及設計大國，產業配置則專注在中上游製造商。因此，就現階段持股的權重來看，追蹤關鍵科技指數配置於亞洲的比重，會比全球未來通訊指數來得高。

元大投信認為，網路及通訊設備需求成長，重點供應鏈將成為主要受惠對象，且這些廠商多能迎接全球未來最主要經濟動能－5G 科技。尤其是台灣科技實力強勁，並受惠於供應鏈移轉，除熟知的高速運算（HPC）需求的晶圓代工，還有許多相關應用利基為台廠所占，具有難以撼動地位。



元大投信表示，元大全球未來通訊與元大未來關鍵科技是相輔相成的關係，5G 的推動與投資需要兩者通力合作，透過多角度打造為 5G 發展奠立基石，建議投資人可將兩者一同納入投資組合，以建置多面向的 5G 投資組合。