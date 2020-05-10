全球賣力量化寬鬆 資金熱潮點燃兩類債券行情

受新冠肺炎疫情、油價崩跌衝擊，全球風險性資產一片慘綠，就在聯準會 3 月宣布斥資 2 兆美元買進公司債後，推升公司債、高收益債翻漲，其中高收益債漲幅更高達 4-5%，投信認為，在政策主導下未來買盤可望朝投資等級、高收益債靠攏。

施羅德投信指出，3 月新冠肺炎疫情蔓延，市場恐慌性賣壓讓股債遭無差別拋售，就在歐美各國政府陸續實施量化寬鬆與購債介入下，透過挹注市場流動性以緩和金融市場受到疫情的衝擊。

統計近一個月，表現最佳的分別是美國投資級債 (5.08%) 以及全球高收益債 (4.73%)，而就在聯準會救市政策推出後，表現最佳的也分別落在美國高收益債以及美國投資級債，有高達近 11% 的漲幅。

施羅德投信環球收息債券產品經理林良軍表示，企業債券方面，對於投資級和高收益債都持高度正面肯定態度，而之前的無差別拋售大幅提高了這兩種企業債券資產的價值面吸引力；加上歐美和全球央行都致力於改善流動性問題，更史無前例的擴大資產收購範圍，可望讓高品質投資級債券將成為最受惠的資產類別。

林良軍指出，美國聯準會也將購買被降評的墮落天使公司債，這也將推升高收益債券的吸引力，但未來仍將持續有降評和違約等的潛在風險，目前高收益債也有不少投資機會，例如基本面健康的 BB 級法國電信服務商，商業模式受惠越來越多人在家工作，對寬頻服務的需求也倍數增加，就是不錯的投資標的。