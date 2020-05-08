 1

〈美股早盤〉非農就業人數驟減2050萬 道瓊早盤仍續漲逾200點

鉅亨網編譯張詩苡
非農就業人數驟減2050萬 道瓊早盤仍續漲逾200點(圖：AFP)
非農就業人數驟減2050萬 道瓊早盤仍續漲逾200點(圖：AFP)
Tag
美國非農就業人數美國失業率美國薪資年增率美國勞動參與率新冠肺炎中美貿易第一階段協議

美國勞工部於週五 (8 日) 公佈 4 月份非農就業人口變化，報減少 2050 萬人，雖創下史上最差表現，但減少幅度仍小於市場預估的 2200 萬人，失業率則報 14.7%。

儘管非農就業人口數據創歷史最差紀錄，但市場普遍認為，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情最嚴重的時期已經過了，對於經濟的損害也將逐漸疏緩，因此，美股於週五 (8 日) 早盤延續週四 (7 日) 的樂觀情緒，四大指數皆呈現上漲的趨勢，道瓊指數上漲超過 200 點，突破 24000 點。

新冠肺炎疫情

新冠肺炎在美國造成 125 萬人染疫、超過 75000 人喪命，從 3 月 21 日迄今約 3350 萬人申請失業救濟金，等於每 5 人當中將近 1 人在這一個月內失業。 

美國總統川普於週四 (7 日) 表示，白宮考慮推行更多振興經濟的措施。NBC 報導，川普政府研擬第三度推遲報稅截止期限，從目前的 7 月 15 日延後到 9 月 15 日。

中美第一階段協議

中國國務院副總理劉鶴於週五 (8 日)，與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 及美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行電話通話，雙方表示將積極推動「第一階段協議」的成效。

然而，截至今年 4 月份為止，中國自美進口商品規模僅為 220 億美元，市場人士質疑，中國可能無法達到「第一階段協議」採購目標 760 億美元

截至台北時間週五 (8 日)22 時許： 
  • 道瓊指數上漲 248.76 點或 1.04%，暫報 24124.65 點
  • 那斯達克上漲 67.05 點或 0.75%，暫報 9046.71 點
  • 標普 500 上漲 29.91 點或 1.04%，暫報 2911.10 點
  • 費半上漲 19.33 點或 1.12%，暫報 1746.53 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.36% 至每股 52.51 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 0.669%
  • 紐約輕原油上漲 3.35% 至每桶 24.34 美元
  • 布蘭特原油上漲 2.55% 至每桶 30.21 美元
  • 黃金下跌 0.65% 至每盎司 1714.50 美元
  • 美元指數下跌 0.02% 至 99.885 點  
美股道瓊指數日k線圖(圖：Investing.com)
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

梅西百貨 (M-US)

梅西百貨早盤上漲 5.52%，達 5.35 美元

梅西百貨於週四 (7 日) 宣佈，由於肺炎疫情對於該公司營運造成衝擊，並導致財報準備時程被迫延後，因此，原定於 5 月中旬公佈之第一季財報，將延後至 7 月 1 日公佈。此外，在 Q1 財報正式公佈之前，梅西百貨預計分別於 5 月 21 日及 6 月 9 日，先行公佈初步的財務數字供投資人參考。

隨著美國政府宣佈重新開放經濟活動，梅西百貨亦規劃了重啟營業的時程，但該公司表示，對於何時消費者會恢復購買行為，仍舊是個未知數。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 0.71 %，達 305.90 美元。 

據報導指出，蘋果於本季將大幅提升在越南的 AirPods 生產作業，顯示在疫情期間，該公司正在實現中國以外地區的多元化生產，以分散長期將生產據點集中在中國的風險。

消息人士稱，蘋果最早在 3 月就開始量產，越南官員甚至為 AirPods 組裝廠提供特殊許可，以便工程師在疫情停產期間抵達越南，順利推進生產作業，預計第二季產能將達 300-400 萬，即總產量三成的 AirPods 皆由越南製造，但新款 AirPods Pro 生產不包含在內。

Uber (UBER-US)

Uber 早盤上漲 6.37%，達 32.83 美元

Uber 於週四 (7 日) 美股盤後公佈 2020 財年第一季財報，淨虧損報 29 億美元，創下近 3 季以來最大虧損；然而執行長表示，核心業務的乘車預訂量在 4 月中旬已經觸底回彈。此外，為了削減成本，Uber 於週三 (6 日) 宣佈將裁員 3700 名員工，主要為支援及招聘部門，佔目前全球總員工人數 2.69 萬人的 14%。

基於 GAAP 財報關鍵數據：
  • 每股虧損：1.70 美元，遜於 Refinitiv 預期的虧損 88 美分
  • 營收： 35.4 億美元，年增 14%，合乎 Refinitiv 預期的 35 億美元，不計匯率影響年增率為 16%
  • 淨虧損： 29.36 億美元，遜於市場預期的虧損 14.78 億美元，為過去三季中最大虧損
  • 調整後 EBITDA ：虧損 6.12 億美元，年增 30%
  • 總預定額 (Gross Bookings) ： 157.7 億美元，年增 8%，不計匯率影響年增率為 10%
  • 外送 Uber Eats 訂單額： 46.8 億美元，年增 52%
  • 乘車 Rides 預定額： 108.7 億美元，年減 5%
今日關鍵經濟數據：
  • 美國 4 月非農就業增減 (萬人) 報 -2050，預估 -2200，前值 -70.1 
  • 美國 4 月失業率報 14.7%，預估 20.0%，前值 7.8%
  • 美國 4 月平均每小時薪資年增率報 7.9%，預估 3.3%，前值 3.1%
  • 美國 4 月平均每小時薪資月增率報 4.7%，預估 0.3%，前值 0.4%
  • 美國 4 月勞動參與率報 60.2%，預估 61.6%，前值 62.7%
  • 美國 4 月平均每週工時 (小時) 報 34.2，預估 33.5，前值 34.2
美國非農就業人數變化(圖：Zero Hedge)
美國非農就業人數變化 (圖：Zero Hedge)
華爾街分析：

美國銀行經濟學家 Michelle Meyer 表示，自 3 月份以來，美國開始採取封鎖防疫措施，並對於就業市場造成立即的衝擊，首當其衝的為餐飲休閒產業、零售業、以及航空業。Meyer 表示，目前經濟正在面臨戰後以來最大也最快速的打擊，在相當短的期間內，GDP 的衰退幅度將會相當劇烈。

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 表示，即便在金融海嘯時期，員工的薪資波動幅度也尚屬穩定，但由於肺炎疫情對於營運造成打擊，企業目前已開始削減員工薪資，而員工為了保住工作崗位，也會願意接受減薪。

Zandi 亦指出，目前經濟衰退的主要原因，是來自於企業關閉所造成的供應鏈阻斷，但在經濟重啟之後，需求面的問題將會更加嚴重，失業及減薪造成消費者財富縮減，因此將導致消費者支出隨之下降。

Zandi 預期，在接下來幾週，失業人口將會到達高峰，但若第二波疫情感染並未發生，則失業率將有望逐漸下降，並將於秋季降至 10% 左右。

相關個股

梅西百貨公司US-M蘋果US-AAPLUber Technologies Inc.US-UBER台積電US-TSM