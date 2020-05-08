抵銷十年就業！美國4月非農大減2050萬人 失業率14.7%戰後最慘

疫情為美國勞動力市場帶來前所未有巨大衝擊，美國勞工部週五 (8 日) 公布最新就業數據，美國 4 月非農就業人數大減 2050 萬人，幾乎抵銷過去十年經濟增長所帶來的就業機會，失業率也飆至 14.7%，打破二戰後紀錄。

美國四月非農關鍵數據：

非農就業減少 2050 萬人，預期減少 2200 萬人，前值為減少 70.1 萬人

失業率 14.7%，預期 16.3%，前值 3.5%

平均每小時薪資年增率 7.9%，預期 3.3%，前值 3.1%

平均每小時薪資月增率 4.7%，預期 0.3%，前值 0.4%

平均每週工時小時 34.2 小時，預期 33.5 小時，前值 34.2 小時

勞動參與率 60.2%，為 1973 年以來最低水平，前值 61.6%，前值 62.7%

4 月非農大減 2050 萬人，創下歷史新低 (圖：Zerohedge)

以產業部門來看，幾乎每個產業都受嚴重波及，其中又以休閒和餐飲旅館部門受創最深，該部門 4 月大減 765 萬人，零售貿易、專業及商業服務、醫療保健及社會救濟部門分別減少近 210 萬人，製造業減少 133 萬人。

4 月失業率大幅上升反映疫情所導致的臨時裁員，若將沒有意願找工作及兼職工作者包含在內，則能更準確反映當前就業市場情況。目前仍有數以百萬的民眾因留職停薪而不願或無法尋找新工作。

(圖：Zerohedge)

美國勞工統計局 (BLS) 表示，因臨時裁員而失業的人數比例從一個月前的 26.5％飆升至近 80％，創下歷史新高，若將上述臨時裁員納入失業，失業率還會再高 5 個百分點，意味著總體失業率可能將近 20%。

報告發布後，川普表示於 Fox 受訪表示：「這並不意外！這是完全可以預期的，每個人都知道這一點。」川普認為在企業重啟營運後經濟將會反彈。