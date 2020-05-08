〈環宇法說〉首季認列晶成投資損失純益年減8成 EPS 0.03元

環宇 - KY(4991-TW)8 日召開法說會，第 1 季受疫情、基台歲修、中國新年等因素，加上認列投資晶成半導體損失，導致營運低預期，稅後純益 247.7 萬元，季減 97.62%、年減 83.2%，每股純益 0.03 元，總執行長暨總裁安寶信表示，看好資料中心、5G 基站需求，預期第 2 季將優於第 1 季。

環宇第 1 季合併營收 3.67 億元，季減 22.91%、年減 2.79%，毛利率 43.53%，季減 6.31 個百分點、年增 7.52 個百分點，營益率 13.67%，季減 8.78 個百分點、年增 10.07 個百分點，稅後純益 247.7 萬元，季減 97.62%、年減 83.2%，每股純益 0.03 元。

以產品營收來看，環宇第 1 季自有品牌 (KGD) 產品比重約 55%、光電產品代工占 17%，無線射頻代工相關占 27%，其他權利金占 1%，以終端應用來看，數據中心約占 64%，基站則占 23%。

環宇第 1 季業外損失達 3544 萬，其中最大項為認列投資晶成半導體損失達 4128.1 萬，因 1 月底加碼投資晶成，持股比例達 36.06%，須依法以權益法認列投資損益，而晶成為虧損狀態，因仍在建置、試產階段，加上設備到位需提列相關費用、研發支出。

安寶信表示，晶成半導體估第 4 季到明年首季才能正式放量生產，而日前宣布與晶電 (2448-TW) 旗下轉投資晶品光電 (常州) 共同投資常州新晶宇光電，開發 6 吋化合物半導體無線射頻晶圓代工及光電晶圓代工業務，估近期也將完成相關作業，持股比例則落在 35% 左右。

展望今年，安寶信指出，短期生產、銷貨受疫情影響，但隨著復工後，環宇自有品牌 (KGD) 需求湧入，預期第 2 季營運將優於第 1 季，其中又以光通訊產品需求最為強勁，但全年仍保守看待。

另外，環宇也公告，為業務發展所需，擬在投資金額 500 萬美元額度內，設立中國子公司，並授權董事長或執行長全權處理子公司設立及執行等後續相關事宜。