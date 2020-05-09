俄國確診和死亡人數上升！WHO： 東歐COVID-19疫情滯後爆發

世界衛生組織 (WHO) 週五表示，在西歐疫情開始消退之際，俄羅斯確診病例和死亡人數卻開始增加，顯見新冠病毒在東歐滯後爆發。

WHO 緊急計畫執行負責人 Mike Ryan 博士在記者會上表示，「經歷首波巨浪的西歐現在已與東歐有了差距，尤其是現在正遭遇確診人數大增的俄羅斯聯邦。」

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，俄羅斯目前確診人數超過 187800 人，為全球第五多的國家，超越德國和法國。俄媒報導，莫斯科市長 Sergei Sobyanin 已將該市封鎖時期延長至 5 月底。

Ryan 表示，「俄羅斯處於大流行的不同階段，可以借鏡亞洲、北美和西歐那些曾付出高昂代價的地區。」

他提到俄羅斯已經執行「非常大規模的公衛和保持社交距離等措施，同時全國增加實驗室檢測以應對大爆發。」

Ryan 表示，俄羅斯已經檢測近 43 萬人，確診比例近 3.6%，與其他國家相比仍算低，但新冠病毒仍明顯衝擊該國。根據約翰 · 霍普金斯大學數據，該國因新冠病毒死亡的人數至少 1723 人。

「我認為，過去一週左右的時間，該國防疫模式已真正轉為更積極的模式，因為大眾越來越意識到這個疾病真的需要加大應對力度。」