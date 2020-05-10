白宮防疫顧問佛奇宣布自主隔離兩週 稱自己仍為低風險

美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮新冠肺炎 (COVID-19) 特別工作組成員佛奇 (Anthony Fauci) 週六 (9 日) 表示，由於他曾經接觸白宮一名檢測陽性工作人員，因此將進行兩週的「改良式隔離」。

他表示，根據他與這名員工的接觸方式，他仍屬於「低風險」，僅基於充分謹慎才做隔離。

佛奇指出，他將做的隔離措施是在家工作以及戴口罩 14 天，也許會去美國過敏症與傳染病研究所的辦公室，不過這辦公室只有他 1 人，過程中也會戴上口罩與保持社交距離。

他說，他還將每天接受檢查，並指出他週五接受了檢測，結果是陰性。

佛奇表示，如果他被叫到白宮或國會，他將前往，但實施所有預防與保護措施。

白宮疫情特別工作組的疾控中心主任 Robert Redfield、食藥監局局長 Stephen Hahn 也開始自我隔離兩週，他們所做的是全面隔離措施。

Redfield 與 Hahn 預計以視訊會議的方式，參加參議院的聽證，佛奇目前考慮親自出席，但狀況可能修改。

一位官員說，與此同時，白宮週五向所有工作人員發送了一封電子郵件，題為「我們正在採取的嚴格預防措施」，內容是白宮在副總統新聞秘書 Katie Miller 檢測陽性之後，所採取的防止傳播措施。

美國總統川普與副總統彭斯 (Mike Pence) 近日都做了快篩，其結果均為陰性。