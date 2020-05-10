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〈台股風向球〉善變川普恐成「灰犀牛」 靠國家隊做莊堅守520行情

鉅亨網記者王莞甯 台北
本周能否站穩11000點大關，仍有待內資和官股行庫積極表態。(鉅亨網資料照)
本周能否站穩11000點大關，仍有待內資和官股行庫積極表態。(鉅亨網資料照)
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台股過去一周下跌 90 點，周線仍收紅並站穩 10900 點大關，土洋持續對作，法人指出，可看到「國家隊」積極守護 520 行情的決心，不過，國際上仍有美國總統川普有意再對中國加徵關稅等偏空雜音，勢必對多方攻年線反壓和萬一關卡添亂，本周能否站穩 11000 點，仍有待內資和官股行庫表態。

美中關係正反面消息不斷，先是路透社報導，美國商務部將起草相關法規，內容是允許美國公司在制定 5G 網路標準規範與中國華為合作，隨後，美中貿易談判代表於台北時間 8 日舉行電話會議，討論美中第一階段貿易協議。

不過，雖然中國表達雙方承諾將建立有利彼此落實雙邊貿易協議的條件，川普卻對外表態「對美中協議的前景抱持懷疑態度」且「我和中國關係非常不好」，對是否終止該貿易協議「很糾結」，使貿易戰再度埋下隱憂。

法人解讀，即便川普近期多次表達因中國處理疫情不當，並威脅透過加徵關稅制裁，事實上，川普再丟貿易戰議題，反映的是美國疫情正趨於緩和，而為了總統大選積極拉攏選民，可預期美股不至於再出現恐慌性重挫，因此偏多行情無虞，惟須小心貿易戰再起雜音，加重短線行情震盪。

另一方面，從外資動態觀察，過去一周外資連賣 5 個交易日，合計達 606 億元；從其買賣超內容來看，買超前 10 大標的有 6 檔為債券 ETF 以及元大台灣 50 反 1，而賣超前 10 大標的中有 5 檔是金控股，同時，面板雙虎合計遭賣 16.6 萬張，台積電也遭賣 6.5 萬張。

整體來看，外資避險情緒仍濃，所幸，國家隊表態力守，將大盤穩住下跌百點之內。

展望本周，台股重點仍在大廠法說，包含 5 月 11 日登場的國泰金、中信金、儒鴻，5 月 12 日有中租 - KY，5 月 13 日有群聯、智冠、台新金和華碩，5 月 14 日則有富邦金、樺漢和勤誠等，5 月 15 日更由重量級大廠鴻海登場。

法人提醒，5 月 15 日同時也是第一季財報公布最後期限，留意個股財報未爆彈，恐對股價造成壓力。

整體來看，短中期五、十日和月線已形成堅實多頭排列格局，站上萬一關前有待個股輪動維繫人氣後，放量衝破。