特斯拉未獲准復工 馬斯克揚言提告並撤離加州

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 執行長 Elon Musk 週六 (9 日) 在推特上表示，公司準備向加州阿拉米達郡 (Alameda) 提起訴訟，並將總部及未來業務撤離加州。

本週五加州阿拉米達郡公衛官員 Erica Pan 表示，因疫情因素，雖然加州整體已經復工，但當地仍處於經濟封鎖，特斯拉在費利蒙 (Fremont) 工廠不能復工。她還表示，正與特斯拉合作，研究其安全計畫，還提出一些建議。

特斯拉原計畫於週五復工，這座工廠主要生產銷往歐洲和北美的車輛。特斯拉總部位在加州帕羅奧圖 (Palo Alto)，不屬於阿拉米達郡。

馬斯克對此一決定非常不滿，在推特上點名抨擊，並表示特斯拉將對阿拉米達縣提起訴訟。「加州阿拉米達郡未經選舉和無知的『臨時衛生官員』，其做法與州長、總統、我們的憲法自由和簡單的常識背道而馳！」

(圖取自馬斯克推特)

他表示，公司經由中國工廠所取得的經驗，以及對如何確保安全的了解，都遠遠超過一位未經選舉產生的低層級代理官員。

阿拉米達郡回應，其衛生保健服務和公共衛生部門，已在和特斯拉密切合作制定安全計畫。他們說，他們的目標是讓特斯拉復工，並確保成千上萬在工廠上下班員工的健康。

馬斯克先前還說過，與新冠肺炎疫情相關的停工命令是法西斯主義，他表示，特斯拉將根據未來的處理方式，決定是否費利蒙繼續生產汽車。

特斯拉在舊金山灣地區擁有大約 20000 名員工，包括其位於帕羅奧圖的總部。該公司 3 月底在內部宣布，兩名員工的病毒檢測呈陽性。