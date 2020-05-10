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WSJ：川普政府加速推動台積電赴美設廠 半導體全面美國製造

鉅亨網編譯羅昀玫
WSJ：川普政府加速推動台積電赴美設廠 半導體全面美國製造 (圖片：AFP)
WSJ：川普政府加速推動台積電赴美設廠 半導體全面美國製造 (圖片：AFP)
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《華爾街日報》週日 (10 日) 報導，由於新冠疫情凸顯美國倚賴亞洲半導體供應鏈的脆弱性，川普政府正繃緊神經，要求諸如台積電和英特爾等晶片製造商赴美設廠，目標半導體全面自給自足。

美中貿易戰起後，美國基於國防安全考量，頻頻傳出要台積電赴美設廠的消息，然而，新冠疫情儼然成又一劑催化劑。

據消息人士透露，美國政府和半導體企業有意加速在美國蓋新晶片工廠，川普政府更點名台積電 (TSM-US) 和英特爾 (INTC-US) 公司赴美設廠，台積電一直都有和美商務部、國防部，以及大客戶蘋果談論赴美設廠事宜。

台積電、英特爾、三星電子為目前全球擁有最新進半導體製程技術的三家廠商，美國官員透露，台積電強大的先進製程實力，讓美國特別擔心對台灣的依賴。

美國駐北京大使館科技專家史威哲 (Rick Switzer) 撰寫的一份 2019 年國家安全報告中提到，台灣、中國和南韓代表全美數位經濟的三大倚賴。

這份具國防影響力的報告中指出，對美國最大、最重要的科技公司來說，台灣特別代表著單一失敗點，美國需要加強其產業政策，以應對這一局面。

台積電上月曾表態，該公司願意開放成立海外工廠，正在積極評估諸如美國等所有合適的地點，要求符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈完備等因素才會設廠，但目前尚未有具體計劃。

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