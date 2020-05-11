PIMCO：邁向復甦的路上 耐心是關鍵

PIMCO（品浩）認為，高評等固定收益資產具備流動性，且不易出現信用損失，因此造就良好的投資機會。對於高收益資產，我們則抱持較審慎的態度。面對當今低利環境，建議投資人可彈性布局受惠於市場回穩過程的波動性資產。

面對全球金融市場動盪，投資人對於投資組合管理存在不少擔憂。 PIMCO 集團投資長艾達信（Dan Ivascyn）針對目前市場所關注的問題提出以下的看法：

問: 3 月份全球市場出現全面性賣壓，現今市場表現已稍微改善，固定收益市場的現況為何？

答: 在這場危機剛爆發的時候，動盪最劇烈的固定收益資產，反而是具有流動性、不易出現信用損失的資產。例如：美國國庫劵以及機構不動產抵押貸款證券，這些品質較高的固定收益資產，現在已逐漸表現回穩。

就投資機會而言，在 PIMCO，我們青睞品質較高的固定收益資產。有助降低資本永久損失的風險，尤其偏好 AAA 等級的債券。

問：有別於過去的貨幣刺激政策，這次聯準會的購債計畫，甚至延伸到部分的高收益債券市場。PIMCO 投資委員會在高收益債市看到的投資機會為何？這些政策是否改變 PIMCO 看待信用資產的觀點？

答: 聯準會、美國財政部、與其他國家都推出大規模的經濟刺激政策，有鑑於此，PIMCO 持續聚焦較具防禦特性的資產，此類資產能在經濟全面復甦之前締造上漲表現，並在市場恢復正常運作的過程中受惠。

PIMCO 對於高收益資產以及信用風險明顯較高的資產，抱持較為審慎的觀點。

聯準會與其他央行確實有意願出手支持投資等級公司債，甚至是部分的高收益債券市場。因此，PIMCO 更加留意信用評等較高的信用資產。未來幾週、幾個月，高評等信用資產的市場環境料將明顯恢復正常。

相較之下，我們審慎看待那些只能獲得政府間接支持的信用資產，即便流動性能夠獲得改善，但是無法大幅降低資本永久損失、或是違約與信評調降的風險。

問：在高收益債券市場之中，哪些可能會有投資機會？而哪些資產應敬而遠之？

答: 高收益公司債從先前的谷底明顯表現復甦，即便是優先順位抵押銀行貸款亦是如此。對此，我們在 PIMCO 採取較為保守的布局觀點。許多在此次危機爆發前發行的信用資產，基本面脆弱且債權保障欠佳，倘若接下來的經濟環境比 PIMCO 的基本預測還要衰弱，這類資產可能會延續疲弱的表現。

相較之下，現在初級市場的特性與先前大不相同，體質脆弱的企業能否成功發債取決於投資人的態度。因此，初級市場出現多年來難得一見的投資吸引力，例如：有利的發債條件、債權保護條款、具有吸引力的殖利率等。

對於有耐心的投資人而言，初級市場的吸引力與日俱增，現在 PIMCO 也更加活躍於初級市場，鎖定具有吸引力的新發行債券。

問：利率水準是許多固定收益投資人關注的焦點。先前 PIMCO 董事總經理與全球經濟顧問費約信先生（Joachim Fels）曾提出新中性 2.0 的概念，意即長期極低利的環境。PIMCO 投資委員會如何看待眼前的利率環境呢？固定收益資產的報酬前景以及目前在投資組合扮演何種角色？

答: PIMCO 投資委員會認為，近期通膨將受到控制。儘管現在利率很低，且將維持在狹幅區間盤旋。因此，PIMCO 不擔心利率資產會在近期內出現大幅或全面賣壓。

此外，面對疲弱的經濟環境，各國大舉擴張財政刺激政策，未來幾年各國將面臨龐大的財政赤字。短期內，PIMCO 對利率維持偏中性的觀點；長期而言，則抱持較為審慎的態度。

針對固定收益資產在投資組合中扮演的角色，首先，儘管評等最高的全球債券殖利率非常低、甚至來到負利率，但過去幾週此類資產所出現劇烈波動性，其實為全球固定收益資產造就極具吸引力的投資機會。儘管政府公債殖利率現已下降，但是包括高評等信用資產在內，其他債券的殖利率卻是攀升。

因此在 PIMCO 我們認為，唯有秉持更加靈活的布局策略，才能在市場動盪或是經濟重新回穩的過程中掌握投資機會。除了殖利率具有吸引力，總回報同樣值得青睞，利差收斂加上具有吸引力的當期收益，可為投資人帶來龐大的總回報潛力。

相較於過去幾年，眼前的投資機會看來更具吸引力，投資人只需秉持耐心與防禦性布局，便可望在今年下旬或明年初，隨著市場環境趨於穩定，創造具吸引力的投資報酬機會。

本篇作者：

艾達信（Dan Ivascyn）先生是 PIMCO 集團投資長暨董事總經理，駐於新港灘辦公室，擁有 28 年的投資經驗。他也是固定收益策略、信用避險基金以及抵押貸款機會型策略的首席投資組合經理人，並兼任執行委員會與投資委員會成員。在 2013 年，艾達信先生曾獲得晨星（美國）年度最佳固定收益基金經理人的殊榮。