〈每週CFTC報告〉 投機者大減原油多單 對英鎊、日圓情緒轉壞

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者在油價反彈期間，大幅削減所持多單，在貨幣部分，投機者仍以穩定而緩慢的步調增持美元多單，澳幣的部位有所改善，看壞英鎊、日圓的意願上升。

美元指數

截至 5 月 5 日當週，投機者繼續提高美元指數非商業期貨淨多單，投機者淨多單本週增加 337 口，至 16425 口，為連續第 7 週加碼看多。

(圖表取自 countingpips.com)

這段期間內共增 9273 口，來到近 9 週以來新高，也略高於今年以來平均值 16009 口。

美元指數近期為整理態勢，在 98.5 至 100.5 之間來回，上週五由於非農降幅低於預期，美元指數維持在 99.77 附近。

其他貨幣

本週其他貨幣的押注變化中，主要改變來自澳幣的部位改善，對英鎊及日圓的情緒轉壞。

(圖表取自 countingpips.com)

澳幣自 2018 年 4 月以來，已經連續 110 週位於看空區域，本週淨空單減 4286 口，至 3.3 萬口。之前 5 週，澳幣持倉淨空單有 4 週上升。

日圓投機者本週淨多單減少，是近 5 週以來首次。自 3 月 10 日由空翻多以來，日圓已經連 9 週處於看多領域。墨西哥披索則在多頭部位連減 12 週之後，本週有所回升，共增 7241 口淨多單，助多頭升至 8481 口。

相較之下，歐元投機者在連 8 週看漲之後，本週押注下滑，淨多單減 7537 口，至 7.9 萬口。在過去一段時間，歐元並沒有突出表現，近 5 週大部分時間兌美元都在 1.10 下方。

英鎊出現淨空單出現較大的增幅，增 5324 口，至 12005 口。這是連續第 9 週部位轉壞，這段期間共降 4.7 萬口合約，也使情緒由多轉空。

原油

油價出現反彈後，大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上大幅削減多頭部位，減碼 5.8 萬口，至 53.0 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是過去 5 週以來，投機商首度減碼，在過去 4 週，淨多單共增加 15.4 萬口，並使看漲部位達 2018 年 8 月 7 日後，90 週以來的新高水位。因此，雖然本週大砍多單，多頭部位仍高於今年平均的 47 萬口水準。

黃金

投機者本週削減黃金淨多單 1.2 萬口，至 25.0 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者近期操作偏於保守，近 3 週第 2 次減碼，整體而言，目前的多頭部位低於今年的平均值 29.4 萬口。

10 年期美債

本週大型投機者大幅增加美債空頭部位，淨空單增 9.2 萬口，至 14.2 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者在 2-3 月大幅減碼空頭之後，已由 2 月 11 日當週的淨空單 39 萬口大減，不過近 5 週來有 4 週看跌，本週空單加碼幅度為近 26 週以來最大。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單增加 9387 口，至 2.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者過去 3 週以來，首度提高看跌押注。自 2019 年 1 月以來，投機者始終維持看空 VIX，不過在過去 12 週，空頭部位已減少逾 10 萬口。