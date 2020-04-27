〈每週CFTC報告〉負油價來臨 大型投機者加碼看多WTI原油期貨

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者在 WTI 原油跌入負油價之後加碼押注反彈，統計至 21 日的一週，淨多單大幅增加 7.6 萬口。歐元儘管沒有特別表現，但投機者並不死心，連續第 8 週加碼看多。

美元指數

截至 4 月 21 日當週，投機者交易的美元指數非商業期貨淨多單增加 259 口，至 15616 口，是連續第 5 週加碼。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者淨多單連 5 週增加之後，目前多頭來到過去 7 週以來最高，之前投機者對美元後市一度懷疑，於 3 月 17 日多頭來到 92 週低點，僅 7152 口。整體來看，從 2018 年 5 月 15 日開始，美元指數就一直處於看多情緒。

其他貨幣

本週其他貨幣的押注變化中，英鎊與墨西哥披索被看壞，英鎊更是由多轉空。歐元持續被看好，但加碼數量減少。

(圖表取自 countingpips.com)

歐元投機者的多頭部位連續第 8 週上升，本週再增 601 口，至 8.7 萬口，是自 2018 年 6 月以來最看多的時刻。不過歐元兌美元一直承壓，目前維持在 1.085 下方。

墨西哥披索多頭部位連續 12 週下滑，淨多單這段期間減少 16.9 萬口，目前累計僅餘 1240 口。英鎊本週淨空單增 4612 口，目前空頭部位來到 1380 口。

日圓投機性押注本週溫和上升，增 3383 口，是連續第 3 週上升，並幫助多頭部位升至 5 週以來最高，且是連 7 週處於看漲水位。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場原已有 51.0 萬口多頭部位，在原油期貨遇重擊之下，押注看漲情緒更衝高，本週再添 7.6 萬口淨多單，升至 58.7 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

本週的部位變化中，看多合約增加 3.5 萬口，至 73.6 萬口，而看空合約大減 4.0 萬口，至 14.9 萬口。

在週一歷史性時刻之後，5 月原油合約跌至負數，週二原油投機者大量押注，也是連續第 3 週加碼看漲。目前多頭為 2018 年 8 月 7 日以來的最高，當時淨多單為 60.8 萬口。

黃金

本週投機者削減黃金部位，淨多單減少 2930 口，至 24.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者先前大幅提高黃金多頭部位後，近期操作偏於保守，過去 9 週中共有 7 週減碼。本週多頭又減至 25 萬口以下，自 2 月 18 日創下 35.8 萬口的多頭持倉之後，目前大多在 25 萬口上下變動。

10 年期美債

本週大型投機者大為減少美債空頭部位，淨空單降 3.6 萬口，至 3.4 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者在 2-3 月大幅減碼空頭之後，已由 2 月 11 日當週的淨空單 39 萬口，減至當時水準的 10 分之一不到，接近中性位置。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單減少 1272 口，至 3.2 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者連續兩週增加看空押注，首度減碼，與 2 月 18 日的淨空單 13.0 萬口相比，依舊少了 10 萬口左右。自 2019 年 1 月以來，投機者始終維持看空 VIX。