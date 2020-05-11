OANDA本週外匯市場看點（2020年5月11日〜5月15日）

上週貨幣對強弱

上週，由於中國的貿易收支比市場預測的還要堅挺，以及澳大利亞的貿易收支擴大了貿易順差，導致澳元、新西蘭元等大洋洲貨幣的相對強勁推移。

另一方面，由於新型冠狀病毒的感染受害而引起的經濟減速令人擔憂，以及德國憲法法院將 ECB 的量的緩和政策的一部分判斷為違憲等，成為歐元的上值壓迫材料，整個歐洲貨幣都呈現出比較弱的推移。

在由於中美關係惡化等因素導致市場風險承受能力下降的情況下，美元和日元匯率相對堅挺；此外，由於出現了新型冠狀病毒感染蔓延放緩的看法，主要是在美國和歐洲對放寬限制的期望增加的情況下導致趨勢趨弱，整體仍然很難找到大方向的情況持續。

根據美國就業統計數據，宣布非農就業人數減少了 2000 萬以上，失業率擴大至 14.7％，這並不遜於市場預期，這變成了一個積極反應。

資料來源: OANDA

本週關注材料

經濟指標

本週在美國預定發表消費者物價指數、零售銷售額、礦業生產等重要經濟指標。由於新型冠狀病毒影響，預計將繼上個月之後再次出現不利結果，即使結果稍差，也不會給市場帶來風險容許度降低的驚喜。另外，在最近的傾向中，如果沒有市場預期那樣弱的結果持續下去的話，安心感可能會增加。不管怎麼說，在數據發表後可能會有短期不穩定的動向，需要注意。

在歐洲，將在德國和英國宣布 GDP 的初步數據。預計兩者都會像美國經濟指標一樣大幅惡化，並且可能需要在宣布之後立即關注價格走勢。

亞洲和大洋洲將發布中國的工業生產，零售銷售和澳大利亞就業統計數據。上週中國的貿易收支超出市場預期，並且工業和零售銷售也表現堅挺，經濟放緩的擔憂減弱的情況下可能會提升整個市場的風險承受能力。

此外，儘管預計澳大利亞的就業統計數據將顯著惡化，但如果它們不如市場預期那麼弱，並且由於認識到大洋洲感染造成的損害很小，則它們可能成為澳元的支撐材料。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元開盤階段持續上漲受阻推移，並且下跌至 106.00 附近，但是後半段出現反彈，回升至 106 後半段。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於近期反彈影響，持有賬面損失的賣出持倉少許增加，反彈持續的話，這些倉位止損買入增加，短期內要小心上升勢頭增加的可能性。

另一方面，由於下跌基調持續，持有賬面損失的買入持倉也增多，回升位置賣出讓上漲受阻，價格跌破低位時止損賣出會增加，也要考慮可能會進一步推動下跌趨勢。

從 OANDA 掛單數據圖表看，盤面上方賣出掛單很多，價格受阻情況出現，在高位線和過去支撐位 106.90 附近有很多限損賣出掛單，價格突破上漲的話，短期內要小心上升勢頭增強的可能性。

此外，盤面下方相對上週支撐位 106.00 附近買入掛單很多的情況，本週則在 106.00 附近卻形成很多賣出掛單，似乎要小心下跌趨勢時這個位置的動向。

本週在整體趨勢處於下跌趨勢中，也要關注走勢能否轉變。

資料來源: OANDA

EURUSD

上週歐元兌美元持續上漲受阻推移，收盤階段持續反彈。但是，反彈過程中也出現了上漲受壓的情況，因此整體走勢依然很難判斷的情況持續。

從 OANDA 持倉數據圖表看，近期 1.0765-1.088 附近形成很多倉位，價格擺脫區間的動向形成，持有賬面損失多空雙方止損影響，可能會出現方向感。

從 OANDA 掛單數據看，盤面上方賣出掛單很多，下方則買入掛單很多，似乎在推移很難的情況下，盤面下方的限損賣出掛單比盤面上方限損買入掛單多，可能會緩慢的出現下行趨勢。

如果出現跌破低位線或者近期低位位置的動向，可能真的會形成下跌趨勢，因此要小心在下跌時的攻防。

資料來源: OANDA

GBPUSD



上週英鎊兌美元同歐元兌美元一樣在持續上漲受壓的推移後，在週末前出現了反彈。從 OANDA 持倉數據圖表看，在近期 1.225-1.25 附近形成很多倉位，如果相處擺脫這個位置的動向，受多空一方的止損影響，可能會出現方向感。



從 OANDA 掛單數據圖表看，在 1.25 附近位置形成很多賣出掛單，並且 1.225 附近有很多買入掛單，相對持續在這個區間推移的可能性，如果價格擺脫這個區間，短期內有必要小心可能出現大的波動。

資料來源: OANDA

AUDUSD

上週澳元兌美元在開盤階段雖然疲軟，但是後半段表現堅挺，並且推移至近期高位 0.657 位置。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於近期上升趨勢影響，止損賣出掛單變多，價格突破高位的話，受這些止損買入影響，可以看出上升空間可能會進一步形成。

從 OANDA 掛單數據圖表看，在突破高位位置上方有很多限損買入掛單，如果價格擺脫高位上漲，有必要小心受這些影響的上漲趨勢。

資料來源: OANDA

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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