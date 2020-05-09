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〈紐約匯市〉市場看就業報告樂觀 美元續跌 里拉貶不停 澳幣走強

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉市場看就業報告樂觀 美元續跌 里拉貶不停 澳幣走強(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉市場看就業報告樂觀 美元續跌 里拉貶不停 澳幣走強(圖片:AFP)
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週五 (8 日) 美元持續走軟，美元指數下跌 0.13%，來到 99.773，樂觀的非農就業報告抑制美元避險需求，越來越多國家宣布重新開放經濟，美中貿易談判代表也已同意在貿易協議上加強合作，市場受利多消息提振，美元承壓，週五全球貿易相關貨幣上漲。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美國勞工部於週五 (8 日) 公佈 4 月份非農就業人口變化，報減少 2050 萬人，雖創下史上最差表現，但減少幅度仍低於市場預估的 2200 萬人，失業率則報 14.7%。

據彭博社報導，上個月的非農就業人口降幅，是 1945 年 9 月二次世界大戰動員解除時跌幅的 11 倍，是金融危機期間最嚴重單月跌幅的 27 倍。

美國截至 4 月 25 日的當週初請失業金人數，報 316.9 萬人，自 3 月 21 日以來已有 3030 萬人申請失業救濟金，儘管如此，市場普遍認為，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情最嚴重的時期已經過了，對於經濟的損害也將逐漸疏緩，投資人對於經濟重啟仍抱持樂觀態度。

不過根據 Tradeweb 的數據，驚人的失業人數仍促使週四 (7 日) 美債 2 年期殖利率收於紀錄低點 0.129%，遠低於週三收盤時段的 0.180%。

對利率政策一向敏感的 2 年期美債殖利率，暗示著聯準會 (Fed) 或許會在明年初實施負利率政策。期貨交易員正在消化 Fed 首次將利率降至零以下的可能性，週四 1 月聯邦基金期貨合約達到 100.025 的峰值，創下歷史新高，表明利率政策將為負 2.5 個基點。

儘管 Fed 主席鮑爾不認為對負利率是「適當的」，但由於新冠疫情大流行，經濟急劇下滑，可能會迫使央行擴大對危機的應對政策。

新興市場貨幣方面，土耳其里拉依然承受壓力，迫使土耳其央行週二 (5 日) 宣布限制外資的外匯交易，禁止花旗銀行、法國巴黎銀行和瑞銀進行里拉交易，並動用外匯存底出手阻貶，但土耳其里拉不但未見升值，反而在週四貶至歷史新低。

儘管在央行限制外匯交易的政策實施後，土幣隨後強彈，但是該國外匯存底快燒完，外界憂慮土幣仍有續貶壓力，的償債壓力也激烈飆升。

土耳其今年面臨的外幣計價債務成本相對較高，為 1700 億美元，並且央行一直在快速消耗外匯儲備，試圖捍衛其貨幣，土耳其央行外匯存底淨額從今年初的 400 億美元大幅降至近 250 億美元

今年以來，土耳其央行已從外匯存底中提取數百萬美元，用來支撐里拉，但里拉今年以來仍大跌 17%。

美東時間週五 (8 日) 上午 2:55，美元兌土耳其里拉為 7.1493，上漲 0.5%，週四一度貶至 7.25，逼近歷史新低。

週五美國和中國的主要貿易代表就第一階段貿易協議進行了討論，中國表示他們同意改善協議執行的氣氛，而美國則表示，雙方都希望履行義務。

澳幣兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
澳幣美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

對全球貿易高度敏感的澳幣美元週五上漲 0.57% 至 0.6351，此前一度觸及一週來高點。

新興市場貨幣攀升，離岸人民幣美元上漲 0.1%，至 7.087 元人民幣

澳洲央行週五 (8 日) 發布季度貨幣政策聲明，表示將竭盡所能，支持就業、收入和企業，而政府也已確定要在 7 月份之前全面重啟經濟，並將分三階段放寬社交疏離政策。

不過仍有分析師對澳幣感到緊張，商業銀行分析師 Thu Lan Nguyen 表示，目前尚不清楚澳洲的「經濟崩盤」有多嚴重，亦不確定經濟何時會出現復甦。

澳洲央行週四預計今年澳洲經濟將萎縮 6%，失業率將達到 10%。

截至週六 (9 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.773。-0.13%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0839 美元。+0.06%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2410 美元。+0.39%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6351 美元。+0.57%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3928 加幣。-0.30%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.68 日圓。+0.14%